欧洲数家电信公司呼吁：美国科技巨头应承担网络建设成本

11 月 29 日消息，据国外媒体报道，德国电信、沃达丰和其他 11 家欧洲主要电信公司的首席执行官周一表示，美国科技巨头使用大量欧洲电信网络，应承担欧洲电信网络部署的部分成本。

目前，电信行业正在 5G、光纤和有线网络方面进行巨额投资，以应对 Netflix 和谷歌旗下 YouTube 以及 Facebook 提供的数据和云服务。去年欧洲电信行业投资达 525 亿欧元（594 亿美元），创六年来新高。

首席执行官们在一份联合声明中表示：“网络流量的很大一部分是由大型科技平台产生，而且比重还在不断增加，但这需要电信部门进行持续、密集的网络投资和规划。”“而这种模式只有在大型科技平台也公平地分担网络成本的情况下，才能持续下去。”他们未直接指出公司名，但显而易见其目标是 Netflix 和 Facebook 等美国上市巨头。

这份公开信的签署人包括包括西班牙电信（Telefonica）、Orange、KPN、英国电信集团（BT）、奥地利电信（Telekom Austria）、Vivacom、Proximus、Telenor、Altice Portugal、Telia Company 和瑞士电信（Swisscom）的首席执行官。

首席执行官们还批评了被欧盟政府当作摇钱树的超高频谱价格和拍卖行为，称这些行为人为地迫使不可持续的参与者进入市场。