工信部、公安部约谈阿里云、百度云督促落实防范治理电信网络诈骗工作要求

IT之家 11 月 23 日消息，工业和信息化部网络安全管理局、公安部刑事侦查局近日联合约谈阿里云、百度云两家企业相关负责人，通报了近期两家企业在防范治理电信网络诈骗工作中存在的接入涉诈网站数量居高不下等问题。

两部门要求两家企业切实履行网络与信息安全主体责任，严格落实《网络安全法》等法律法规要求，对相关问题限期予以整改；拒不整改或整改不到位的，将依法依规从严惩处。

IT之家知悉，两家企业表示将认真落实监管要求，进一步加强网站接入、域名注册、信息服务等管理，切实防范化解电信网络诈骗风险。