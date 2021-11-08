树莓派最新 Debian Bullseye 系统发布：CPU 频率提升，新增 64 位版

IT之家 11 月 8 日消息，今日树莓派官方正式发布了最新的“Bullseye”系统，基于 Linux Debian 打造。本次更新，将树莓派 4 SoC 的默认主频提升至 1.8GHz，此前为 1.5GHz。除此之外，还新增了 64 位版本可选，此前只有 32 位提供。

新版系统增添了 GTK+3 的支持，所有桌面应用和组件均可以使用。此外，小部件设置的外观也有了更新。官方表示，GTK+3 的引入尽量使得界面与此前一致，同时使得这一系统跟上 Linux 其它版本。

本次更新还带来了全新设计的窗口管理器，基于 GTK+3 提供。这一管理器负责绘制应用程序的窗口标题栏和框架，拥有全新的视觉效果和动画。此外，系统的通知显示方式也有了改善，通知在右上角按照时间显示，超时 15 秒后会自动隐藏。通知的界面、隐藏时间等同样支持自定义。

IT之家了解到，树莓派 Bullseye 系统另一项改进是更新功能，每次开机后都会检查更新，长时间开机的情况下每隔 24 小时会自动检查一次更新。用户可以通过直观的窗口查看更新内容并进行安装，更新时不影响正常的操作。

除此之外，新系统的文件管理器视图选项也有了新变化，更加简洁直观。

以下为树莓派最新系统的详细更新内容：点击打开