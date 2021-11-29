消息称多家公司有意购买三星不用的 LCD 生产线设备，印度厂商有点急

11 月 29 日消息，据 TheLec 报道，已宣布将退出 LCD 面板市场的三星显示，部分生产线已经停产或减产，部分工厂也已经出售，以转向 OLED 和 QD-OLED 等更先进的面板领域。

部分生产线停产，也就意味着相应的设备也已经闲置，三星也在为这些设备寻找合适的买家。

外媒最新的报道显示，消息人士称有多家公司有兴趣购买三星显示 L8-1 LCD 生产线上的设备，包括来自印度和中国的竞购者，但由于印度正绞尽脑汁促进其 LCD 产业的发展，所以印度公司的购买意愿更强。

印度厂商的购买意愿更强，与印度大力发展 LCD 面板产业有很大的关系。今年 5 月份就曾有报道称，印度方面计划投资 200 亿美元，以推进 LCD 面板项目。

在 5 月份的报道中，外媒还提到，印度希望建设用于智能手机的 6 代线和其他产品的 8.5 代 LCD 面板生产线，而三星显示 L8-1 生产线是 8.5 代线，有印度方面希望的设备。

从外媒的报道来看，三星显示的 L8-1 LCD 面板生产线，此前是用于生产电视和其他产品所需的 LCD 面板，但在今年一季度就已停产。停产之后，三星显示就已在准备出售生产线的设备。