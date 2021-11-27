三星 Galaxy S22 系列钢化膜、镜头膜曝光：S22/S22+ 造型不变

IT之家 11 月 27 日消息，微博博主 @8090 数码美视 于 11 月 26 日曝光了三星未发布的 Galaxy S22 系列手机的钢化膜、镜头膜成品。该系列包含 S22、S22+、S22 Ultra 三款机型，预计将于 2022 年正式发布。

从图中可以看出，S22、S22+ 两款手机正面依旧采用圆角屏幕，尺寸方面 S22 最小。而三星 Galaxy S22 Ultra 则采用了直角曲面屏，与上一代十分不同，更接近 Note 系列。

后摄模组方面，S22、S22+ 与上一代类似，摄像头凸起部分具有两处圆角、两处直角，保护膜也为平面造型。而 S22 Ultra 的后摄保护膜，可以看到内部的阴影，产品造型立体，这与此前爆料的实拍图类似。

根据此前的爆料，三星 Galaxy S22 屏幕尺寸预计为 6.06 英寸，S22+ 为 6.55 英寸，均比上一代更小。而 S22 Ultra 屏幕尺寸预计 6.81 英寸，采用后置三摄设计，主摄达到 1.08 亿像素。此外，这款手机的屏幕亮度预计将达到 1500nit，最高亮度可达 2000nit。

外媒 GSMArena 表示，三星 S22、S22+ 可能依旧会沿用此前的 1000 万像素前置摄像头，主摄为 5000 万像素。该系列手机将搭载 Exynos 2200 SoC，或者高通骁龙 8 Gen1 芯片，跑分已经被多次被曝光。