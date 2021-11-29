分析师预计京东方 2022 年将会向苹果 iPhone 供应 5000 万块 OLED 屏幕，三星 1.5 亿

11 月 25 日消息，据国外媒体报道，研究机构 UBI Research 分析师预计，已进入 iPhone 供应链的国内屏幕制造商京东方，在明年将向苹果供应 5000 万块 OLED 屏幕。

研究机构还预计，在 iPhone 的屏幕供应商中，三星显示的目标是明年向苹果供应 1.5 亿块 OLED 屏幕，LG 显示则是供应 7000 万块。京东方的 5000 万块，已相当于 LG 显示的 70%，供货量之间的差距将明显缩小。

对于今年，研究机构是预计京东方能向苹果供应 1800 万块 OLED 屏幕，1500 万块用于 iPhone 12，余下 300 万块用于 iPhone 13。

研究机构预计，在供货量大幅增加之后，京东方在 2023 年，可能就会超过 LG 显示，成为苹果 iPhone OLED 屏幕的第二大供应商，仅次于三星显示。

研究机构表示，如果京东方的供应量大幅增加，LG 显示的份额可能就将下滑，面临的竞争也将会更激烈。同时与三星和京东方有众多客户不同，LG 显示的第 6 代柔性 OLED 面板生产线只有苹果这一客户，如果在苹果供应链中被京东方超过，LG 显示这一业务在 2022 年之后面临的风险将会更大。