华为鸿蒙 HarmonyOS API Version 7 发布，新增 ArkUI 3.0 开发框架

IT之家 11 月 29 日消息，2020 年 9 月 11 日，HarmonyOS SDK 发布了首个 Beta 版本，支持基于 HarmonyOS 的华为智慧屏、智能穿戴、车机设备开发。经历了数次 SDK 版本迭代更新，终于迎来了 HarmonyOS SDK 3.0 Beta（API Version 7）的发布。

相较于上一版本，新增了全新的 ArkUI 3.0 开发框架，同时 JS API 7 在程序框架、电话服务、媒体、公共基础库等为开发者提供了更丰富的能力。

全新的 ArkUI 3.0 开发框架

华为开发者大会 HDC2021 上正式推出了 ArkUI 3.0 开发框架，在原有基于 JS 扩展的类 Web 开发范式基础上，新增了全新设计的基于 TS 扩展的声明式开发范式，支持 TypeScript 编程语言，采用更接近自然语义的声明式范式语法，让开发者可以直观描述 UI 界面，无需关心框架如何实现 UI 绘制和渲染，实现极简高效开发。

目前，基于 TS 扩展的声明式开发范式已支持 Image、Text、List 等 32 个 UI 组件，隐式动效、显式动效等 8 种动效能力。

JS API 7 新增接口

JS API 7 新增了近 6000 个接口，覆盖分布式数据管理子系统、电话服务子系统及图像图形子系统等，让开发者通过 JS API 即可开发功能完善的用户应用程序。

IT之家了解到，JS API 7 重点新增以下 4 个接口：

公共基础库新增接口：包括 Parcel、URL、编解码库的能力。

图形图像子系统新增窗口/webgl 接口：提供 WebGL 渲染的基础能力，开发者可基于 WebGL 开发游戏、开发窗口化应用等。

电话服务子系统新增接口：提供基于蜂窝网络的电话服务能力，包括 SIM 卡、搜网、短彩信、蜂窝数据、通话管理、网络管理等各个模块。