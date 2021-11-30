苹果推出 M1/M1 Pro 系列 MacBook 全新升级计划：企业员工约每月 192-480 元

IT之家 11 月 30 日消息，据 MacRumors 报道，苹果公司与作为金融伙伴的 CIT 合作，为小型企业和苹果商业伙伴推出了新的 Mac 升级计划，使企业能够以可承受的价格向其所有员工轻松分发和升级其团队的 MacBook。如果有新机型出现，可以选择在 3 个月内升级。

CIT 网站显示，苹果商业伙伴可以将 13 英寸 MacBook Pro、13 英寸 MacBook Air、14 英寸 MacBook Pro 和 16 英寸 MacBook Pro 分发给他们的员工，只需以零售清单价格的 3% 按月分期付款。

新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro（搭载 M1 Pro/Max 芯片）分别以每月 60 美元（约 383.4 元人民币）和 75 美元（约 479.25 元人民币）的价格提供，而 13 英寸 MacBook Pro 和 MacBook Air（搭载 M1 芯片）则以每月 30 美元（约 191.7 元人民币）和 39 美元（约 249.21 元人民币）的价格提供。作为该计划的一部分，目前不提供 Mac 台式机。

如前所述，企业客户可以在三个月后退回或调换他们的 Mac。如果你的企业处于这样一种情况，即每次发布新产品都会例行升级 Mac，那么从会计角度来看，这种模式可能很有意义。根据对笔记本电脑的折旧情况，简单的金融支付方案可能帮助你每月注销，同时在苹果发布新机型时获得新的升级。如果你去年一直在使用 M1 芯片版的 13 英寸 MacBook Air，你就会有简单的途径来升级到 14 英寸或 16 英寸 MacBook Pro 机型，而无需处理以旧换新或在线销售。

IT之家获悉，CIT 网站的小字显示，金融支付是总成本的 3%，所以当你为 Mac 增加升级时，每月的成本会略有变化。根据 CIT 的网站，企业可通过他们申请金融支付，签署文件，CIT 向苹果发出采购订单，然后产品就可以购买了。

对于普通客户来说，也有类似的计划，即 iPhone 升级计划，客户可以用一个月的价格获得最新的 iPhone。该计划一直是客户受欢迎的金融选择。Mac 升级计划没有公开向普通客户提供，而且需要注意的是，普通客户不太经常升级他们的 Mac 电脑，所以这方面的类似计划可能不太合理。