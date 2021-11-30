百度 App 上线国内首个可交互超写实明星数字人：可语音交互并提供搜索服务

IT之家 11 月 30 日消息，11 月 29 日，国内第一个可以在 App 内实现用户互动的超写实数字人 —— 龚俊数字人正式上线。用户在百度 App“语音设置”界面中选择龚俊数字人为语音搜索助理，即可在语音搜索时与其进行面对面的实时对话。

IT之家了解到，今年 8 月，百度签约人气明星龚俊代言百度 App。据介绍，龚俊数字人也是国内首个可交互超写实明星数字人，聚焦于实用功能，可满足用户在多场景下搜索需求，例如用户说出“今天天气怎样”，数字人即可快速识别并自动语音播报第一条搜索结果。除了对搜索结果进行播报外，还可对端功能进行控制，实现夜间模式、书架、游戏等功能的一语直达。

技术层面上，在外表呈现上, 百度引入了 4D 扫描技术捕捉真人说话以及日常表情的面部细微变化，做到对龚俊真人的超写实还原。语音交互上，百度 App 语音搜索的识别准确率已经达到 98%，还能识别中英文混杂、生僻字、方言等各种语音对话。依托 TTS (Text To Speech) 技术，龚俊数字人借由 AI 合成的声音无限接近于原声。

据了解，百度仍在持续探索如何让数字人更智能化，未来将开发数字人实时聊天、设置到手机桌面等功能；并计划建造数字人开放平台，基于更丰富场景拓展更多数字人 IP 类型，提供定制个性形象。