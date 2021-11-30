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华为 12 月 3 日将发布“阅片宝”智能医疗影像系统：自动将 2D 影像转化为 3D

2021/11/30 16:40:00 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 30 日消息，华为中国今天预告，将于 12 月 3 日 15:30 发布“阅片宝”智能医疗影像系统。

据官方介绍，“阅片宝”系统自动将二维黑白影像转化为三维模型，还能模拟手术刀操作，为术前规划带来极大便利。同时，其远程会诊功能、让千里之外的医生也能实时互动和查房。

IT之家了解到，这套系统由华为和维卓致远合作打造，目前已在北京 301 医院投入使用。

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关键词：华为智能医疗

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