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Counterpoint：时隔六年，10 月苹果再成中国市场最大智能手机厂商

2021/11/30 16:11:49 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 30 日消息，市调机构 Counterpoint Research 的发布的最新报告显示，苹果在 2021 年 10 月超越 vivo，成为中国市场最大的智能手机厂商，这是自 6 年以来的首次。

iPhone 13 系列的推动下，苹果的销量环比增长 46%，在国内所有主要厂商中排名最高。

作为对比，中国智能手机市场 10 月份的环比涨幅为 2%。在 iPhone 销量增长的同时，其他主要手机制造商的销量则出现了下滑。

Counterpoint Research 调研总监塔伦・帕萨克（Tarun Pathak）对此表示：“如果不是芯片短缺，苹果可能赢得更多市场份额。与其他手机厂商相比，苹果的供应链管理要更好些。”

帕萨克还称，近期中国智能手机厂商的排名一直在变动。今年 1 月份，OPPO 排名首位。3 月，vivo 高居榜首。到了 10 月，苹果重夺冠军宝座，这也是 2015 年 12 月以来的首次。

不过IT之家了解到，根据市场研究机构 CINNO Research 公布的 10 月份中国智能手机市场统计数据显示，苹果虽然也排在第一位，但后四名依次是 OPPO、vivo、荣耀和小米，跟 Counterpoint 的数据有所不同。

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关键词：苹果智能手机

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