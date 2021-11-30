Counterpoint：时隔六年，10 月苹果再成中国市场最大智能手机厂商

IT之家 11 月 30 日消息，市调机构 Counterpoint Research 的发布的最新报告显示，苹果在 2021 年 10 月超越 vivo，成为中国市场最大的智能手机厂商，这是自 6 年以来的首次。

在 iPhone 13 系列的推动下，苹果的销量环比增长 46%，在国内所有主要厂商中排名最高。

作为对比，中国智能手机市场 10 月份的环比涨幅为 2%。在 iPhone 销量增长的同时，其他主要手机制造商的销量则出现了下滑。

Counterpoint Research 调研总监塔伦・帕萨克（Tarun Pathak）对此表示：“如果不是芯片短缺，苹果可能赢得更多市场份额。与其他手机厂商相比，苹果的供应链管理要更好些。”

帕萨克还称，近期中国智能手机厂商的排名一直在变动。今年 1 月份，OPPO 排名首位。3 月，vivo 高居榜首。到了 10 月，苹果重夺冠军宝座，这也是 2015 年 12 月以来的首次。

不过IT之家了解到，根据市场研究机构 CINNO Research 公布的 10 月份中国智能手机市场统计数据显示，苹果虽然也排在第一位，但后四名依次是 OPPO、vivo、荣耀和小米，跟 Counterpoint 的数据有所不同。