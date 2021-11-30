苹果邀请开发者试用 Swift Playgrounds 4：可直接提交应用，部分功能需要 iPadOS 15.2

IT之家 11 月 30 日消息，苹果正在开发教育工具 Swift Playgrounds 应用的更新版本，旨在教儿童和成人如何使用 2016 年首次推出的 Swift 编程语言。

Swift Playgrounds 新版本于今年 6 月的全球开发者大会上首次宣布。目前，苹果允许部分开发者在发布前进行 Beta 版测试。

受邀开发者必须签署一份保密协议才能访问应用，但有一名开发者向 9to5Mac 分享了截图和详细信息，让我们可以了解这款应用的情况。

▲ 图自 9to5Mac，下同

IT之家了解到，借助 Swift Playgrounds 4，开发人员可将使用该软件设计的项目直接提交到 App Store，从而可以在 iPad 上创建应用。有一个简单易用的界面支持将应用提交到 App Store Connect，而无需 Mac 上的 Xcode。

报道称，Swift Playgrounds 4 还允许用户在键入时实时预览和查看更改。当开发者通过 iCloud Drive 与他人共享项目时，实时编辑也可以使用，这样多人可以同时处理同一个项目。用户甚至可以全屏测试应用、探索 SwiftUI 控件、搜索项目中的所有文件、使用快速内联代码建议，以及在 Swift Playgrounds 和 Xcode 之间轻松切换。

此外，该应用还有一些快速访问选项，可以轻松设置应用参数和在商店中安装应用。如应用开发者可通过选择颜色和图标来使用现成的图标，或者上传一个自动调整大小的自定义图标。

目前，Swift Playgrounds 4 何时推出尚不清楚，考虑到其部分功能需要 iPadOS 15.2，该应用可能会在 iPadOS 15.2 发布后推出。