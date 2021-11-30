微信十一月朋友圈十大谣言新鲜出炉，你看到过几个

IT之家 11 月 30 日消息，双十一大家忙着剁手，有的人却忙着造谣和辟谣，微信现公布了“十一月朋友圈十大谣言”。

IT之家了解到，此次名单中也包含“腾讯云数据库泄露”、“73 岁企业家豪娶 29 岁美女”、“社保一次性补缴 15 年”这种都热门话题，那么其他谣言都有什么呢？我们一起来看一下吧！

腾讯云数据库泄露



近日，网传聊天图片称腾讯云数据库已泄露。

真相：针对网传“腾讯云数据库泄露”“部分国企事业单位已开始撤退”等内容，均为谣言。(鹅厂黑板报)

微信点评：不是我吹，我们安全技术同学也不是吃素的。

73 岁企业家豪娶 29 岁美女



近日，一张被当作“老夫少妻”的合照在网上疯传，并配文“73 岁东莞清溪镇企业家豪娶 29 岁广西大美女，88 万礼金 + 88 万二房公寓 + 豪车一辆。”

真相：照片实为网红 NiKi 在 2018 与爷爷拍摄的祖孙合照，涉嫌造谣的吴某飞已被公安局依法刑事拘留。（红星新闻)

微信点评：造谣一时爽，一直拘留“一直爽”。

香蕉里有“蠕虫”，食用 12 小时脑死亡



网络上有视频疯传，称“近日来自索马里的 500 吨香蕉运抵市场，其中含有一种名为螺杆菌的蠕虫，会在胃中释放有毒物质，然后出现腹泻、呕吐、恶心、头痛等症状，12 小时后人将脑死亡。”

真相：

目前尚未发现螺杆菌能够寄生蠕虫，也没有名为螺杆菌的蠕虫。香蕉果实中至今为止也未发现有螺杆菌或蠕虫侵染、污染而存在于果肉中的案例。“香蕉蠕虫”纯属伪概念，香蕉果实可放心食用。(农民日报)

微信点评：香蕉：我好着呢，放心吃。

社保一次性补缴 15 年



近日，有关于社保补缴的视频广告称：“10 月 11 日起可以一次性补缴社保了，早补缴早退休。”

真相：

在新规之下，一次性缴满 15 年社保的方式已经被取消，且市面上大多数代缴个人社保的公司都是违法的。(中工网)

点评：别天天想着退休了，打工人。

人武部给预备役退伍军人发召回短信



一则短信截图在各网络平台广泛传播，截图显示为某人武部发送短信，称接到国防部动员部文件，号召预备役退伍军人做好随时召回准备。

真相：经向有关部门核实，此信息系谣言。（解放军媒体官方微博账号 @钧正平)

微信点评：若有战，召必回；若无战，你可别瞎造谣。

同行密接人员自查小程序输入密码被骗



网传市公安局发布紧急通知称“国家政务服务平台同行密接人员自查小程序要求输入支付密码，某地已有人被骗。”

真相：

“同行密接人员自查”是国家政务服务平台和国家卫健委联合推出的正规查询渠道，依托国家“互联网 + 监管”系统汇聚的权威数据，可以放心使用。(新华网)

微信点评：微信小程序都是有正规认证的，国家还能要你的支付密码吗？

核酸检测影响健康码



近日，一则谣言在网络上流传，称未参加核酸检测健康码将变色。

真相：网传“核酸检测影响健康码”的信息，经核实为不实谣言信息。(人民资讯)

微信点评：健康码是为了严格防疫，可不是用来无故限制大家出行的，别添乱吓唬人。

教育部调整小学入学年龄



有消息称：教育部修改小学孩子的入学年龄，由每年的八月三十一日，调整到十二月三十一日。

真相：教育部没有发布此消息，相关信息为虚假信息。(海南省互联网辟谣平台)

微信点评：听教育部的，别搁外边儿瞎打听啦。

人贩子李玉芳在某地出现



近日，“人贩子李玉芳以清洗油烟机为由敲门拐骗儿童”的信息在某地流传。

真相：经查，近期该市并未发生孩子被抢或被拐卖的警情。此类“有人借清洗油烟机偷小孩”谣言在全国多地都传播过，各地警方曾多次辟谣。(北京日报)

微信点评：人家专业清洗油烟机的饭碗都让你造没了。

吃醋易致骨质疏松



有传言说：吃醋会导致骨质疏松，加速骨骼的流失，所以醋一定不能多吃。

真相：首先，醋被吸收进入人体血液后，会氧化变成二氧化碳和水，根本不可能去“溶解骨骼”。其次，醋能帮助胃酸偏少者把食物中的不溶性钙变成离子状态，有利于钙的吸收。不仅如此，陈年老醋本身含钙量较高。(新华网)

微信点评：醋：这属于是在网络上黑我了吧。