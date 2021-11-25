哈尔滨明日起分批次发 4 亿元政府消费券：微信、云闪付、携程、京东 App 领取使用

IT之家 11 月 25 日消息，根据哈尔滨市政府常务会议精神及《关于有效应对疫情影响助企纾困稳经济促增长若干政策措施》安排，自 11 月 26 日起，将面向限上汽车、贸易百货（不含超市）、家电通讯、家居家装、餐饮（含住宿业餐饮）、文旅体育、电子商务、夜经济等领域，发放 4 亿元政府消费券。

据悉，此次消费券将分批次进行发放，共计投入 4 亿元。其中，文化旅游类补贴 5000 万元，适用于哈尔滨市酒店住宿（含民宿等）、门票演艺、度假产品（含本地租车用车）、购物、旅游餐饮等。

电商类

11 月 26 日-11 月 30 日、12 月 6 日-12 月 12 日、12 月 20 日-12 月 31 日，每批次首发时间上午 10 时，可抢“爱购哈货”和“乐享冰城”两种电商消费券。每人每次限抢 1 次，先到先得，领完即止。消费券可叠加京东优惠券使用，最高可打 6 折。

全国消费者登录京东 App 从首页右上角入口，或者搜索“爱购哈货”、“哈尔滨消费券”并领取，然后在京东 App 专区消费完成使用。

另一个”乐享冰城“活动则仅限当前地理位置定位在哈尔滨市（收货地址）的消费者领取，用户可通过在微信搜索“爱购哈货乐享冰城”官方小程序领取消费券，之后可在京东 App 自营实物类商品消费完成使用。

第 1 批次： 11 月 26 日-11 月 30 日；

第 2 批次： 12 月 6 日-12 月 12 日；

第 3 批次：12 月 20 日-12 月 31 日。

汽车类消费券

11 月 26 日起，参加购车补贴活动，补贴先到先得，发完即止。补贴对象为持“62”开头银联卡，在哈市合作商户使用银联 POS 机刷卡付购车款购买家用新车的消费者，参与活动人员地籍、户籍均不受限制。

若有哈尔滨的小伙伴想在近期买车，可以下载云闪付 App 并注册、认证，搜索“黑龙江购车补贴”➜点进去选择“哈尔滨专区”➜选择参加政府购车补贴类别（“购买新车”“以旧换新”“农村居民购买货车”）➜拍照上传相关凭证（身份证、购车发票、车辆合格证、刷卡购车付款签购单）即可。

值得一提的是，参加汽车“以旧换新”活动的消费者除上传上述凭证外，还需要上传已报废车辆的“机动车行驶证”“机动车登记证书”“报废机动车回收证明”“机动车注销证明”信息后提交审核。

百货家电通讯家居建材类

11 月 27 日（周六）起，每逢周三和周六，消费者在云闪付 App 抢“百货家电通讯家居建材类”电子消费券。‘消费券有效期 2 天，按照面额，同一用户、同一类别、同种面额限抢一次。

打开云闪付 App→点击首页中“本地专区”→点击“政府促消费”→点击“哈尔滨专区”→点击“哈尔滨百货政府消费券”→点击“免费获取”。完成后可在首页右下角“我的”→“奖励”→“我的票券”中查看是否领取成功。

活动期间，每逢周三和周六，消费者可通过云闪付 App 抢券方式获得电子消费券，分通用消费券和夜间专用消费券。

通用消费券上午 9 时发放

夜间专用消费券 14 时发放

餐饮类 (含住宿业餐饮)

11 月 26 日起，消费者可享餐饮类（含住宿业餐饮）日间消费补贴和夜间消费补贴，单次可享补贴 20 元到 150 元不等，采取银联 (云闪付) App 或 62 开头银联卡结算，每日 10 时至 24 时消费立减，单日发放最高限额 20 万元，先到先得，发完即止。

文旅类

11 月 26 日起，在携程旅行 App 可参加酒店住宿（含乡村旅游民宿）类产品、景区门票演艺类产品、度假线路类产品、购物类产品、旅游餐饮类产品下单立享优惠活动。针对哈尔滨市参与活动的酒店住宿类产品采取折扣立减的形式。

IT之家了解到，除此之外，还有景区门票演艺类产品、度假线路类产品、购物类、旅游餐饮类产品产品等消费券，均为携程 App 领取使用。