微信、支付宝个人收款码不能用于经营性收款，拉卡拉：重大利好

IT之家 11 月 26 日消息，今日拉卡拉在互动平台表示，按照收单业务规则，个人收款码不符合监管要求，不能用于经营性收款，但市场上一直有大量商户使用支付宝、微信个人收款码进行收款。央行新规的执行，进一步明确个人收款码不能用于经营性收款，让支付市场回归四方支付的本质，将极大地提升公司的市场规模和份额。

2021 年 10 月 13 日，央行官网发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（银发〔2021〕259 号）》（以下简称《通知》），对收单机构和清算结构提出了一系列的管理要求。与此同时，条码支付也被纳入监管，《通知》明确对于具有明显经营活动特征的个人，条码支付收款服务机构不得通过个人收款条码为其提供经营活动相关收款服务。

另外，个人静态收款条码原则上禁止用于远程非面对面收款，确有必要的实行白名单管理，以防止个人静态收款条码被出售、出租、出借用于搭建赌博活动线上充值通道。

该《通知》将于 2022 年 3 月 1 日起施行。

据拉卡拉官网介绍，拉卡拉成立于 2005 年，是国内领先的第三方支付公司，公司定位为“商户数字化经营服务商”。

▲ 拉卡拉官网

截至 2021 年上半年，拉卡拉支付已服务超过 2700 万家商户，覆盖商超、社区零售店、物流、餐饮、物业、贸易、保险等行业，在全国各省、直辖市以及主要的二级城市均设置有分支机构，业务规模位居行业前列。

《微信、支付宝个人收款码将不能用于经营收款，路边摊怎么办》