首发搭载骁龙 8 Gen 1 芯片，消息称小米 12/Pro 首批备货量超同期产品，更容易买到

IT之家 12 月 1 日消息，今日早间，高通举行了 2021 年骁龙技术峰会，正式发布了新一代骁龙旗舰芯片 —— 骁龙 8 Gen 1 移动平台。

现在，在骁龙技术峰会上，雷军正式宣布，小米 12 系列将全球首发骁龙 8 Gen 1 移动平台。

小米官方称：

小米 12 系列将成为全球首款骁龙 8 手机。 提前数月的联合调优，反复打磨，死磕体验。 小米 12 汇聚领先科技，很快将与大家见面。

据微博博主 @数码闲聊站 称，春节前上市的骁龙 8 新旗舰远不止小米，不过现在小米 12 系列已经进入产能爬坡期，首批备货和同期产品不是一个量级，是比较容易买到的骁龙 8 新旗舰机。

喜欢 2K 高刷大屏 + 百瓦快充 + 5x 超长焦，选小米 12 Pro 高配就好。这也意味着这些新特性不会出现在小米 12 标准版上了。另外，小米 12 系列手机都在内部测试 MIUI 13 了，内部反馈不错。

IT之家了解到，骁龙 8 Gen 1 是高通公司第一款使用 Arm 公司最新 Armv9 架构的芯片。骁龙 8 Gen 1 采用三星 4nm 工艺，CPU 性能提升 20%，GPU 提升 30%，并搭载全新的 X65 基带。

在拍照方面小米 12 系列可能会提供两套影像方案，其中一个为 5000 万像素超大底主摄方案，另一个方案则是会搭载 2 亿超高像素主摄，将采用的是三星不久前发布的 ISOCELL HP1 传感器，尺寸为 1/1.22 英寸。

此前有消息称，小米 12 系列将延续高素质屏幕规格，采用微曲面屏，还可能分别内置 4700mAh 电池和 5000mAh 电池，有望标配 120W 有线快充以及 50W 无线快充。