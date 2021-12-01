“截胡”搭载骁龙 8 Gen 1 芯片，联想摩托罗拉官宣 Moto edge X30/Pro 系列新品 12 月 9 日发布

IT之家 12 月 1 日消息，今天上午，摩托罗拉手机官方宣布，moto edge 系列领先发布全新一代骁龙 8，性能全面进化，实力如虎添翼。摩托罗拉新品发布会 12 月 9 日 敬请期待！并且评论「先发才是真首发」。

今日早间，高通举行了 2021 年骁龙技术峰会，正式发布了新一代骁龙旗舰芯片 —— 骁龙 8 Gen 1 移动平台。骁龙 8 Gen 1 是高通公司第一款使用 Arm 公司最新 Armv9 架构的芯片。骁龙 8 Gen 1 采用三星 4nm 工艺，CPU 性能提升 20%，GPU 提升 30%，并搭载全新的 X65 基带。

联想此前宣布将推出摩托罗拉 edge X 新机，该机此前已入网工信部，型号为 XT2201-2。

从图中可以看到，摩托罗拉 edge X 采用了椭圆形的后置镜头模组，竖排三摄设计，有一定凸起，并且证件照偏蓝，而下方爆料的渲染图为灰色，可能该机拥有两款配色。

IT之家了解到，此前有海外博主曝光了 Moto Edge X 的参数详情，该机在海外命名为 Edge 30 Ultra，型号为 XT-2201，内部代号为“Rogue”（外部代号为“HiPhi”）。

该机搭载全新的高通 sm8450 旗舰平台，提供 8/12GB LPDDR5 内存以及 128/256GB UFS 3.1 闪存，采用 6.67 英寸 1080P + 分辨率 144Hz 刷新率的 OLED 打孔屏，通过 HDR 10+ 认证。

此外，该机前置镜头为 60MP，后置采用 50MP 主摄（OV50A，支持 OIS）+50MP 超广角（S5KJN1）+2MP 景深（OV02B1B）三摄配置。

值得一提的是，该机内置了 5000mAh 电池，支持 68W（严格来说是 68.2W） 有线快充，可在 15 分钟内充至 50%，35 分钟充满 100%。

其他方面，该机预装基于 Android 12 的 MYUI 3.0 系统，采用塑料外壳，支持 IP52 级防水防尘，保留 3.5mm 耳机孔，还配备立体声扬声器，支持蓝牙 5.2，Wi-Fi 6 等。