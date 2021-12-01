马斯克：若无法解决猛禽发动机生产问题，SpaceX 将面临严重破产危机

IT之家 12 月 1 日消息，埃隆-马斯克对 SpaceX 为其星舰（Starship）火箭提供动力的“猛禽”发动机方面缺乏进展感到愤怒。一封在感恩节周末发给 SpaceX 员工的电子邮件中，马斯克表示星舰的“猛禽”发动机生产出现了危机。

马斯克写道：“猛禽发动机的生产危机比几周前看起来要严重得多。如果我们明年不能实现至少每两周一次的星际飞船飞行频率，我们将面临严重的破产危机。”

星舰是 SpaceX 正在开发的巨大的下一代火箭，用于向月球和火星运送货物和人员的任务。该公司正在得克萨斯州南部的一个设施中测试星舰原型，并已进行了多次短期试飞。但是，为了进入轨道发射，火箭原型将需要多达 39 个“猛禽”发动机，这就需要大幅提高发动机的产量。

马斯克给 SpaceX 员工的电子邮件为本月早些时候前推进部门副总裁威尔- 赫兹利的离职提供了更多背景。据 CNBC 报道，赫兹利在离职前就已经离开了猛禽的开发工作，马斯克在他的邮件中指出，公司领导层从那时起就一直在调查这个项目的问题，并且发现情况“比马斯克之前想象的要严重得多”。

马斯克在邮件中写道，他计划在感恩节长假期间休息。但是，在发现猛禽的情况后，马斯克表示，他将亲自在发动机生产线上工作到周五晚上，并且周末也不休息。

马斯克写道：“我们需要所有的人一起努力，从这场灾难中恢复过来。”

这位亿万富翁的曾多次将生产描述为制造 SpaceX 巨型火箭的最困难部分。该公司已经在得克萨斯州的博卡奇卡稳步建立了其星舰生产和测试设施，有多个原型机在同时工作。该公司开发星舰的下一个重要步骤是向轨道发射。

马斯克在 11 月 17 日表示，SpaceX 将“有希望在 1 月或 2 月发射”第一次进行星舰轨道飞行，这需要等待联邦航空局的监管批准以及技术准备。

SpaceX 希望“星舰”能够完全重复使用，火箭和助推器都能够在发射后着陆，并在未来的飞行中被回收。SpaceX 的猎鹰 9 号火箭是部分可重复使用的。该公司可以定期降落和重新发射助推器，但不包括火箭的上层部分。

马斯克本月早些时候说，他不确定星舰是否会在第一次尝试中成功进入轨道，但他强调，他“有信心”该火箭将在 2022 年进入太空。他当时还指出，星舰的开发“到目前为止至少有 90% 是内部资金，”公司不承担“任何国际合作”或外部资金。

IT之家了解到，SpaceX 在过去几年中筹集了数十亿美元的资金，既用于星舰，也用于其卫星互联网项目星链，该公司的估值最近达到了 1000 亿美元。

但是，虽然 SpaceX 迄今已将约 1700 颗星链卫星发射到轨道上，但马斯克说第一版卫星“财务上很薄弱”。该公司一直在稳步发展星链的用户群，目前大约有 14 万用户以每月 99 美元的价格支付服务。

今年早些时候，SpaceX 概述了对第二版卫星的改进，马斯克在电子邮件中说，“V2 很强大”，但只能由其星舰火箭进行发射。

目前，SpaceX 用其猎鹰 9 号火箭发射星链卫星，但马斯克概述说，这些火箭不具备有效部署第二代卫星所需的质量或体积。这意味着猛禽发动机项目的成功对于 SpaceX 的星链服务的长期财务稳定性也是至关重要的。

值得注意的是，SpaceX 目前正在加强其星链天线的生产，“达到每年几百万件”，马斯克在电子邮件中说，但如果猛禽发动机不成功，这些天线将“毫无用处”。