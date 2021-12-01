Surface Duo 用户畅想全新外部通知系统：使用微软 Logo 四小方块显示

IT之家 12 月 1 日消息，据 MSPoweruser 报道，在可折叠智能手机中，微软的 Surface Duo 和 Surface Duo 2 双屏手机缺乏一个外部屏幕。

Surface Duo 拥有 360 度的全开铰链，这意味着理论上你可以让里面的屏幕变成外面的屏幕，但最新一代的 Surface Duo 2 在完全打开时不再能折叠平放，这意味着这个想法不再可行。

IT之家获悉，对于 Surface Duo 2 设备，微软有另一个解决方案，即 glance bar，但从大多数角度看，这个瞥视界面的可视性很差。

现在，一位 Surface Duo 用户 RainbowWolfer 畅想了另一个相当有吸引力的方案。

他建议在 Surface Duo 设备上使用微软的 Logo 标志来显示基本的通知，就像三星 Galaxy Z Flip 上的小通知屏幕一样。

因为它只用于基本的通知，所以它不需要是一个触摸屏幕，也不会明显影响设备的厚度。

如果你喜欢只显示 Logo，屏幕也可以这样纯色显示。

这个想法当然只是一个概念，但随着 Surface Duo 产品线的发展，微软似乎已经开始考虑智能手机用户的真正需求，比如好的相机模块，而这些需求当然也应该包括有效的通知。