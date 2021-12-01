DSCC：2021 年 3 季度可折叠手机市场爆发，三星 93% 市场份额一骑绝尘

IT之家 12 月 1 日消息，可折叠智能手机市场似乎在 2021 年第三季度爆发了，三星在此季度推出了 Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3。2021 年第三季度，可折叠智能手机的出货量达到 260 万，三星的市场份额高达 93%。

DSCC 的一份新报告披露，Galaxy Z Fold 3 和 Z Flip 3 在第三季度引领可折叠智能手机的销量，两款机型都为前所未有的增长做出了贡献。华为紧随三星之后，占有 6% 的可折叠手机市场份额。

第三季度所有品牌（但主要是三星）的可折叠智能手机出货量按季度环比增长 215%，按年同比增长 480%。三季度，可折叠手机市场的出货量大约为 260 万部。DSCC 估计，第四季度的可折叠智能手机出货量将接近 400 万。到今年年底，三星的市场份额可能进一步增加到 95%。

IT之家了解到，2021 年，三星的可折叠智能手机出货量应超过 600 万部，这与该公司今年早些时候的目标相一致。到 2022 年，估计可折叠手机市场的出货量将达到 1750 万左右，远高于今年的 750 万。

Galaxy Z Flip 3 是 2021 年第三季度最受欢迎的可折叠智能手机，证明紧凑的外形和较低的价格拥有很大的吸引力。Galaxy Z Flip 3 在第三季度的市场份额为 60%，超过了市场份额为 23% 的 Galaxy Z Fold 3 和市场份额为 7% 的 Galaxy Z Flip 5G。

预计 Galaxy Z Flip 3 将在 2021 年第四季度仍占据主导地位，份额为 58%，不过 Galaxy Z Fold 3 应该会迎头赶上，覆盖 36% 的市场。