誓要夺回 2022 年全球智能手机市场，三星目标直指 21.9%：填补华为留下的市场

IT之家 11 月 30 日消息，据 TheElec，三星的目标是在 2022 年全年确保全球智能手机市场份额为 21.9%。

根据 TheElec 看到的三星与主要供应商共享的 2022 年智能手机出货计划，这家科技巨头预计 2022 年智能手机的总销量将达到 15.2 亿部，同比增长 7.6%。

根据该计划，三星预计，由于新冠疫情的持续时间延长，智能手机将出现报复性支出（可能是指冲动购物）的趋势，与此同时，许多消费者也到了换手机的时间。

IT之家了解到，该公司 Q2 在全球市场份额约在 17.6%，而明年的目标直指 21.9%，比其对 2021 年的预期份额高出 2.9 个百分点。

据称，三星还在计划开展更多营销活动，以填补华为留下的空白。

根据这家韩国公司自己的估计，2019 年，当华为首次被制裁时，中国手机厂商总市场份额为 43.8%，而这一比例在 2020 年增加到 47%，这意味着虽然华为份额减少，但仍由是中国各大厂商填补了华为留下的市场空白，而苹果则只是喝到了一点点汤。

这家韩国科技巨头预计，到 2021 年，中国厂商将拿下总共 45.5% 的市场份额。

同时，根据三星自己的估计，其主要竞争对手苹果在 2019 年的市场份额为 14%；2020 年为 15.8%；到 2021 年将达到 17.2%。

据其估计，这家韩国科技巨头在 2019 年的市场份额为 20.9%；2020 年为 19.6%；今年将在 19% 左右。

三星认为，中国公司将继续拿下更多原由华为占据的市场，但他们也不会轻易认输，所以将开始更加积极地进行营销活动，以分得一杯羹。

以将其市场份额提高 2.9 点为目标，该公司认为，苹果的市场份额可能会下降到 16.7%，而中国厂商的综合份额可能会下降到 45%。

三星制定了更加积极的产品发布时间表。它计划在明年 1 月 4 日或 5 日开始的 CES 2022 上推出 Galaxy S21 粉丝版，并在 2 月 8 日发布 Galaxy S22 系列，再一次提前冲击华为留下的高端市场。

该公司的目标是出货 3300 万部手机，包括 1400 万部 Galaxy S22、800 万部 Galaxy S22 Plus 和 1100 万部 Galaxy S22 Ultra。

之后，也就是明年 3 月，三星将推出 Galaxy A33 和 A53；4 月 Galaxy A23；和 5 月 Galaxy A73 等中端机型。对于 Galaxy A20 和 A30 系列，它计划在 2022 年全年出货 2.67 亿台；而对于 Galaxy A50 和 A70 系列，三星的目标是同期出货 9200 万台。