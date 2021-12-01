俄罗斯考虑起诉一名 NASA 宇航员，称其在太空船钻孔

12 月 1 日消息，俄罗斯航天局 Roscosmos 表示，已经完成了对 2018 年联盟号飞船 MS-09 与国际空间站对接后出现孔洞的调查，有可能对一名 NASA 宇航员提起刑事指控。

图：2018 年，俄罗斯联盟号飞船 MS-09 与国际空间站对接后出现孔洞图片

Roscosmos 证实，该机构已将调查结果发送给执法官员，但没有提供进一步的细节。在俄罗斯，将调查结果被发送给执法部门，让官员们决定是否提起刑事诉讼，这相当于发出起诉书。这与美国的大陪审团制度不同，美国调查人员需要将证据交给检察官，并由检察官决定是否提起诉讼。

2018 年 6 月，俄罗斯宇航员谢尔盖・普罗科皮耶夫 (Sergey Prokopyev)、欧洲航天局宇航员亚历山大・格斯特 (Alexander Gerst) 和 NASA 宇航员瑟琳娜・奥尼翁 (Serena Auñón) 搭乘联盟号飞船 MS-09 到达国际空间站。8 月底，宇航员发现这艘飞船的轨道舱舱壁上出现了直径约 2 毫米的孔洞。

如果不加以控制，这个孔洞将在大约两周内导致空间站内部减压。然而，宇航员们用环氧树脂修补了这个洞，联盟号飞船在为期六个月的任务结束时，也安全地将普罗科皮耶夫、格斯特和奥尼翁送回了地球。

从那时起，人们关注的焦点就是什么或者是谁可能制造了这个孔洞。调查人员很快就排除了太空碎片撞击的可能性，许多媒体猜测这个洞是飞船制造或测试缺陷所致。不过，俄罗斯随后将矛头指向了心怀不满的 NASA 宇航员奥尼翁。

据俄方称，奥尼翁在太空遭遇了深静脉血栓形成 (Deep Vein Thrombosis)，并因此出现了“严重的心理危机”，她希望通过在飞船上钻孔快提前返回地球。不过，NASA 当时反驳了这些说法。

现在，随着俄罗斯宣布完成调查，俄罗斯官员又提出了另一种说法，即奥尼翁可能是“由于与另一名宇航员恋爱失败后导致压力激增”，从而钻了这个孔洞。

NASA 再次激烈反驳称，对奥尼翁的这些攻击没有任何依据。NASA 局长比尔・纳尔逊（Bill Nelson）称：“这些攻击是虚假的，没有任何可信度。我完全支持奥尼翁，支持我们所有的宇航员。”

NASA 设在休斯顿的国际空间站项目团队此前确定，空间站的压力从 2018 年 8 月下旬就开始下降。NASA 也知道孔洞出现前空间站上每个美国宇航员的确切位置。当时，空间站上的美国宇航员都不在联盟号飞船停靠的俄罗斯舱附近，美国官员当时与俄罗斯人分享了这些数据。