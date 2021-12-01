“艰难的选择”：诺基亚 9 PureView 官宣无缘安卓 11 升级，相机和软件更新不兼容

IT之家 12 月 1 日消息，据 nokiapoweruser 报道，诺基亚 9 PureView 是迄今为止唯一符合条件，但却没有收到 Android 11 更新的诺基亚智能手机。现在，HMD 诺基亚移动已经证实，诺基亚 9 PureView 将不会有安卓 11 的更新。

在其网站上的诺基亚 9 PureView 官方页面上，诺基亚移动将“相机和软件之间的不兼容”作为取消更新的理由。

“诺基亚手机是为了提供尽可能好的智能手机体验，日复一日。这是我们引以为豪的事情。这就是为什么我们不得不做出艰难的选择，不为诺基亚 9 PureView 提供 Android 11 软件升级。相机和软件之间的不兼容会导致体验受到影响，不符合我们的高标准。”

然而，对于诺基亚 9 PureView 的换机用户来说，购买诺基亚 XR20 或任何其他诺基亚智能手机将可获得 50% 的折扣优惠。

“你目前的诺基亚 9 PureView 不会改变，你将继续收到安全更新。但是，对于那些希望跳转到安卓 11 系统的用户，我们将为诺基亚 XR20 或其他设备提供 50% 的折扣优惠，这取决于地区可用性。 我们只需要你的电子邮件地址和诺基亚 9 PureView 设备的 IMEI 号码。你可以在表格中输入这些信息。如果你需要帮助找到你的 IMEI 号码，你可以在我们的常见问题页面找到分步说明。 一旦我们验证了你的 IMEI，我们将向你发送一封电子邮件，说明如何申请折扣。当你下次购买符合条件的设备时，该折扣将从建议零售价中计算出来。”

IT之家获悉，诺基亚手机在 2019 年 4 月发布了诺基亚 9 PureView 手机国行版本，搭载了骁龙 845 处理器，后置蔡司五摄像头，原售价 5499 元。

诺基亚 9 PureView 搭载高通骁龙 845 处理器，标配提供 6GB RAM、128GB ROM。该机采用无刘海 5.99 英寸 2K 屏，支持 HDR10，集成 Qi 无线充电和屏幕指纹技术等等。

诺基亚 9 PureView 后置蔡司五摄像头，镜头没有凸起，像素数均为 1200 万（f/1.8 光圈），由两颗彩色镜头、三颗黑白镜头组成；镜头由专用的 ASIC 芯片控制，可以提供二次对焦和超高动态范围。

官方称，该机背部的五颗摄像头均带有自动对焦马达，可以相互协调工作，实现五摄同时拍摄，达成 6000 万原始像素；在这之后，该机通过骁龙处理器的 AI 性能，结合 ISP、DSP、CPU 和 GPU 一同运算，融合成一张超清晰的 1200 万像素图像。诺基亚 9 PureView 背部的五颗摄像头最高可记录超过 1200 层照片深度信息，图像动态范围高达 12.4 档。