工信部：1-10 月我国互联网企业业务收入 13102 亿元，App 数量 272 万款

IT之家 12 月 1 日消息，今日工信部运行监测协调局公布了 2021 年 1-10 月我国互联网和相关服务业运行情况。统计数据显示，这期间我国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入 13102 亿元，同比增长 23.4%，增速较前三季度回落 2 个百分点，近两年平均增速为 18.1%。

营业利润和营业成本同步增长

1—10 月份，互联网企业实现营业利润 1174 亿元，同比增长 21.3%，增速较前三季度提高 4.5 个百分点，两年平均增速 14.9%。营业成本同比增长 20.9%，增速较前三季度下降 3.7 个百分点。

研发费用增幅回落

1—10 月份，互联网企业投入研发费用 587.9 亿元，在去年同期较高基数的基础上，同比增长 2.6%，增速较前三季度回落 9.3 个百分点。

分业务运行方面，1—10 月份，互联网企业共完成信息服务（包括网络音乐和视频、网络游戏、新闻信息、网络阅读等在内）收入 7061 亿元，同比增长 17.5%。

互联网企业实现平台服务（以生产服务平台、生活服务平台、科技创新平台、公共服务平台等为主）收入 4841 亿元，同比增长 38%。

互联网企业完成互联网接入及相关服务收入 350.3 亿元，同比增长 3.4%，增速较前三季度提高 2.4 个百分点。完成互联网数据服务（包括云服务、大数据服务等）收入 222.1 亿元，同比增长 28.2%。

IT之家了解到，截至 10 月末，我国国内市场上监测到的 App 数量为 272 万款，比 9 月末净减少 2 万款。其中，本土第三方应用商店 App 数量为 136 万款，苹果商店（中国区）App 数量为 136 万款。10 月份，新增上架 App 数量 11 万款，下架应用 13 万款。

游戏类应用数量仍居首位

截至 10 月末，移动应用规模排在前 4 位的 App 数量占比达 59.1%，其他生活服务、教育等 10 类 App 占比为 40.9%。其中，游戏 App 数量继续领先，达 67.9 万款，数量与 9 月末持平，占全部 App 比重为 25%。日常工具类、电子商务类和社交通讯类 App 数量分别达 40.6 万、27.4 万和 24.7 万款，分列第二至四位。拍照摄影和主题壁纸类 App 数量较 9 月末净增较多。

截至 10 月末，我国第三方应用商店在架应用分发总量达到 20394 亿次。其中，游戏类、日常工具类、社交通讯类、音乐视频类分别排名第一至第四位，下载量均超 2000 亿次。