17 款移动应用存在隐私不合规行为，国家计算机病毒应急处理中心发出提醒

IT之家 11 月 27 日消息，根据新华社报道，国家计算机病毒应急处理中心近期通过互联网监测发现 17 款移动应用存在隐私不合规行为，违反《网络安全法》《个人信息保护法》相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。

据IT之家了解，App 违规行为包括：默认选择同意隐私政策、未向用户明示申请的全部隐私权限、向第三方提供个人信息未做匿名化处理、未提供有效的更正、删除个人信息及注销账号功能等。

违规行为如下：

1、App 以默认选择同意隐私政策等非明示方式征求用户同意，涉嫌隐私不合规。涉及 1 款 App 如下：

《趣出行》（版本 7.1.1，华为应用市场）。

2、未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规。涉及 16 款 App 如下：

《果星云市场》（版本 2.6.6，360 手机助手）、《红布林》（版本 3.6.8，OPPO 软件商店）、《优易充》（版本 5.4.0，OPPO 软件商店）、《生意顺》（版本 7.9.22，PC6 安卓网）、《动漫之家》（版本 3.7.1，vivo 应用商店）、《幼儿园英语》（版本 9.8.5，vivo 应用商店）、《车易拍商户版》（版本 9.5.5，百度手机助手）、《趣出行》（版本 7.1.1，华为应用市场）、《56888 一点通司机》（版本 2.5.5，华为应用市场）、《智慧渔业》（版本 2.2.6，华为应用市场）、《首都机场》（版本 2.6，乐商店）、《头条军事》（版本 2.5.9，乐商店）、《美丽说》（版本 10.6.9.2477，豌豆荚）、《曲奇办公》（版本 1.2.6，豌豆荚）、《我趣开车》（版本 1.4.1，小米应用商店）、《生活日历》（版本 6.2.5，小米应用商店）。

3、App 向第三方提供个人信息未做匿名化处理，涉嫌隐私不合规。涉及 1 款 App 如下：

《动漫之家》（版本 3.7.1，vivo 应用商店）。

4、App 在征得用户同意前就开始收集个人信息，涉嫌隐私不合规。涉及 3 款 App 如下：

《云习》（版本 2.0.216，PC6 安卓网）、《趣出行》（版本 7.1.1，华为应用市场）、《我趣开车》（版本 1.4.1，小米应用商店）。

5、未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规。涉及 8 款 App 如下：

《果星云市场》（版本 2.6.6，360 手机助手）、《优易充》（版本 5.4.0，OPPO 软件商店）、《生意顺》（版本 7.9.22，PC6 安卓网）、《幼儿园英语》（版本 9.8.5，vivo 应用商店）、《趣出行》（版本 7.1.1，华为应用市场）、《智慧渔业》（版本 2.2.6，华为应用市场）、《曲奇办公》（版本 1.2.6，豌豆荚）、《生活日历》（版本 6.2.5，小米应用商店）。

6、未建立并公布个人信息安全投诉、举报渠道，或超过承诺处理回复时限，涉嫌隐私不合规。涉及 3 款 App 如下：

《优易充》（版本 5.4.0，OPPO 软件商店）、《生意顺》（版本 7.9.22，PC6 安卓网）、《趣出行》（版本 7.1.1，华为应用市场）。

针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户，首先谨慎下载使用以上违法、违规移动 App，同时要注意认真阅读 App 的用户协议和隐私政策说明，不随意开放和同意不必要的隐私权限，不随意输入个人隐私信息，定期维护和清理相关数据，避免个人隐私信息被泄露。