谷歌 Android TV 12 正式版发布：支持 4K UI，隐私功能提升

IT之家 12 月 1 日消息，在多次开发者预览版和 Beta 版发布之后，Android TV/Google TV 的 Android 12 正式版终于发布了。

Android TV 12 比之前的版本有了很大的进步，并提供了几个大的功能和改进。它带来了重新设计的 UI，支持 4K UI 渲染、动态刷新率切换、背景模糊、改进了对 HDR 格式和环绕声格式的支持、Android 12 风格的麦克风和摄像头指示器以增强隐私等等。

媒体：

播放期间切换刷新率不再出现运动抖动

用于报告显示模式、HDR 格式和环绕声格式的认证 API 准确性

UI：

使用 RenderEffect 和 WindowManager 进行背景模糊

4K UI 支持

字体大小的辅助功能设置

隐私及安全：

麦克风和摄像头指示灯

麦克风和摄像头开关

通过 Android KeyStore API 进行设备认证

HDMI & 调谐器：

支持 HDMI CEC 2.0

具有 DTMB 支持和性能改进的 Tuner HAL 1.1

使用 Tuner Service 提供更好的保护模型

IT之家了解到，虽然这是最终版本，但它仍然是针对开发人员的，意味着普通用户无法在 Chromebox 或 Android TV 上下载它，需要一款名为 ADT-3 的设备，这是一款面向开发人员的 Android TV 适配器。

谷歌表示，现有 ADT-3 开发者设备将自动接收到 Android TV 12 的 OTA，也可以点此手动下载镜像刷入。

面向普通用户的 Android TV 12 预计会在 2022 年初上市。