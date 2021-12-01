佳能发布 18 英寸 4K/HDR 专业监视器，轻薄机身设计

IT之家 12 月 1 日消息，今天，佳能（中国）有限公司发布一款 18 英寸 4K/HDR 专业监视器 DP-V1830，官方表示新产品在高画质显示引擎、高精度算法、面板和背光系统等核心部分进行了升级，显著提升了基础画质性能。

佳能表示，满足 HDR 规格标准的同时，这款 18 英寸监视器具有小巧轻薄的机身，适合在转播车、分控室等狭窄空间中使用。通过多重升级以及同时满足业内专业人士所要求的 4K 高画质性能，还便于在多种环境或多种工作流程中进行高效工作。

参数方面，这款 18 英寸监视器在满足 HDR 视频制作标准的全白亮度 1,000cd/㎡，全黑亮度 0.001cd/㎡，1,000,000:1 高对比度的同时，DP-V1830 通过大幅度提升高画质图像引擎的性能，以及更精细的背光控制，实现了在不同暗部区域之间也可显示清晰的高对比度影像。得益于这些提升，DP-V1830 强化了在广播电视和视频制作中很关键的黑色表现力，即使在夜景和烟花等明暗共存的场景中，色彩的层次、深邃的黑色和鲜艳的亮色也可以被准确地表现出来。

DP-V1830 搭载了佳能自主研发的背光系统，最大限度地发挥出 LED 在颜色、亮度等方面的性能，忠实地还原了 ITU-R BT.2020 要求的宽广色域。此外，得益于佳能自有的光学设计可以有效抑制因视角引起的亮度和颜色变化，能满足多人同时监看，有助于准确确认图像。

佳能表示，DP-V1830 虽然是 18 英寸 4K/HDR 高亮度监视器，但是其机身设计轻薄，重量仅为约 7.5 千克左右。也可以安装在符合 EIA 标准的 19 英寸机架上，适用于诸如广播电视转播车、广播电视台的分控室等现有的广播和视频制作工作场景中使用。

佳能 DP-V1830 监视器将于 2022 年 1 月中旬上市。