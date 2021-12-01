腾讯给 2.57 万名员工发股票，人均超 6 万元

IT之家 12 月 1 日消息，腾讯控股公告称，公司董事会已决议向不少于 25700 位奖励人士授予合共 4410829 股奖励股份。

据悉，奖励人士将包括雇员、 行政人员或高级职员、董事、专家、顾问或代理。

截至 12 月 1 日港股收盘，腾讯的股价为 468.8 港元/股，据此计算，此次奖励股票的总价值约为 20.67 亿港元。按照 25700 位奖励人士计算，人均可获得超 8 万港元（约 6.5 万元人民币）。

于 2021 年 12 月 1 日，董事会已决议根据公司股东于二零二一年股东周年大会上授予的一般授权发行合共 4,410,829 股新股份，藉以根据 2019 年股份奖励计划向不少于 2.57 万位奖励人士授予合共 4,410,829 股奖励股份。本公司将向受托人发行及配发的新股份，占本公司截至 2021 年 12 月 1 日的已发行股份约 0.0459% 以及公司经配发后扩大的已发行股份约 0.0459%。

IT之家了解到，股票奖励是指公司无偿赠与员工一定数量的股份，员工自接受之日起享受分红权，如果实现了预定的业绩目标，则获得奖励股票的所有权。如果没有实现预定的业绩目标，则奖励股票期末归还公司，当年的分红不必归还。

不过，有时候公司也会将股票五条件地赠与员工，作为一次性的奖励。以上股票计划的内容说明了它们只是一种奖励计划或者股票赠与计划，没有期权的性质，也不具备股票期权特有的激励效果，因此在对股票期权进行论述的过程中，应该严格加以区别。