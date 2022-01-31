京东 × 苹果春节大促： iPhone 13 Pro 系列至高减 400 元

IT之家 1 月 31 日消息，京东苹果自营旗舰店春节全店大促，今日 18 点狂欢开启，iPhone 13 系列现货抢购，抢券至高减 400 元，iPhone 12 系列最高减 600 元，Apple Watch、AirPods 等产品全线低价，全场享 30 天价保。

1 月 31 日 18 点活动会场：点此前往。（20 点优惠券可用）

2 月 1 日 2 点活动会场：点此前往。（即领即用）

大额优惠券：

iPhone 13 系列

1 月 31 日 20 点神券可用，满 3880 减 400 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：

iPhone 12

2 月 1 日 2 点神券可用，满 4000 减 600 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：

1 月 31 日 20 点神券可用，满 2880 减 300 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：

iPhone 11

1 月 31 日 20 点神券可用，满 3880 减 400 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：

AirPods

前两天提前预告领券减 400 元活动，今天消失了，18 点可以蹲守看看：

Apple Watch

1 月 31 日 20 点神券可用，满 2880 减 300 元、满 1880 减 200 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：

1 月 31 日 18 点活动会场：点此前往。（20 点优惠券可用）

2 月 1 日 2 点活动会场：点此前往。（即领即用）

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

【广告】