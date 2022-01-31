京东 × 苹果春节大促： iPhone 13 Pro 系列至高减 400 元

IT之家 1 月 31 日消息，京东苹果自营旗舰店春节全店大促，今日 18 点狂欢开启，iPhone 13 系列现货抢购，抢券至高减 400 元，iPhone 12 系列最高减 600 元，Apple Watch、AirPods 等产品全线低价，全场享 30 天价保。
大额优惠券：
iPhone 13 系列
1 月 31 日 20 点神券可用，满 3880 减 400 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：
iPhone 12
2 月 1 日 2 点神券可用，满 4000 减 600 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：
1 月 31 日 20 点神券可用，满 2880 减 300 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：
iPhone 11
1 月 31 日 20 点神券可用，满 3880 减 400 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：
AirPods
前两天提前预告领券减 400 元活动，今天消失了，18 点可以蹲守看看：
Apple Watch
1 月 31 日 20 点神券可用，满 2880 减 300 元、满 1880 减 200 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：
本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。
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