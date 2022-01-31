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京东 × 苹果春节大促： iPhone 13 Pro 系列至高减 400 元

2022/1/31 17:22:06 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
评论：

IT之家 1 月 31 日消息，京东苹果自营旗舰店春节全店大促，今日 18 点狂欢开启，iPhone 13 系列现货抢购，抢券至高减 400 元，iPhone 12 系列最高减 600 元，Apple Watch、AirPods 等产品全线低价，全场享 30 天价保。

  • 1 月 31 日 18 点活动会场：点此前往。（20 点优惠券可用）

  • 2 月 1 日 2 点活动会场：点此前往。（即领即用）

大额优惠券：

iPhone 13 系列

1 月 31 日 20 点神券可用，满 3880 减 400 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：

京东 Apple iPhone 13 128GB 蓝色领券减 400 元 5599 元直达链接京东 Apple iPhone 13 mini 128GB 星光色 领券减 400 元 4799 元直达链接京东 Apple iPhone 13 Pro 128GB 石墨色领券减 400 元 7599 元直达链接京东 Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 远峰蓝色领券减 400 元 8599 元直达链接

iPhone 12

2 月 1 日 2 点神券可用，满 4000 减 600 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：

京东 Apple iPhone 12 128GB 黑色领券减 600 元 4599 元直达链接

1 月 31 日 20 点神券可用，满 2880 减 300 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：

京东 Apple iPhone 12 mini 128GB 蓝色领券减 300 元 3699 元直达链接

iPhone 11

1 月 31 日 20 点神券可用，满 3880 减 400 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：

京东 Apple iPhone 11 128GB 黑色领券减 400 元 3999 元直达链接

AirPods

前两天提前预告领券减 400 元活动，今天消失了，18 点可以蹲守看看：

京东 Apple AirPods (第三代) 无线蓝牙耳机 【2 年期官方 AppleCare + 版】领券减 400 元 1298 元直达链接

Apple Watch

1 月 31 日 20 点神券可用，满 2880 减 300 元、满 1880 减 200 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：

京东 Apple Watch Series 7 智能手表 GPS 款 41 毫米 星光色领券减 300 元 2699 元直达链接京东 Apple Watch Series 7 智能手表 GPS 款 45 毫米 午夜色领券减 300 元 2899 元直达链接京东 Apple Watch SE 智能手表 GPS 款 40 毫米 米金色领券减 200 元 1899 元直达链接京东 Apple Watch SE 智能手表 GPS 款 44 毫米 银色领券减 200 元 2099 元直达链接

  • 1 月 31 日 18 点活动会场：点此前往。（20 点优惠券可用）

    • 2 月 1 日 2 点活动会场：点此前往。（即领即用）

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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