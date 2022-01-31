统信：应用商店将以 UOS 原生生态为主线，过渡性兼容 Windows 和安卓生态

IT之家 1 月 31 日消息，近期，统信软件官方发布了《统信 UOS 应用商店：操作系统生态发展的发动机》文章，其中阐述了操作系统的应用商店的关键，操作系统作为“魂”，目前发展的最大障碍就是生态，即应用商店的软件应用是否足够丰富、是否能够满足用户多样化的需求。

PC 端应用商店的长期缺位和对用户体验的长期漠视，让统信软件看到了市场的潜力和机遇，并在 2021 年对系统原生应用商店进行了创新：

统信 UOS 自研操作系统的应用商店，目前不仅支持统信 UOS 原生应用，还兼容 Windows 和 Android 应用，并全面支持 Intel、AMD，以及兆芯、飞腾、龙芯等国产芯片。从生态融合和技术支持上，构建了焕然一新的应用商店，并在政府管理、金融、国防、能源、交通、电信、教育等多个领域获得应用。

统信应用商店致力于为用户提供更极致的用户体验，从应用下载-安装-管理一条龙服务，到自带的五大安全管控方案，从源头上对应用进行检测，能有效的杜绝在其他系统上饱受争议的软件捆绑问题，屏蔽广告流氓插件和弹窗广告，并对擅自修改开机选项等极大影响用户体验的功能进行了统一管控。让用户的应用下载更安心，使用更顺心。

统信应用商店还重视开发者们的体验，在技术、开发、测试、分发、数据等各环节给开发者提供一站式服务，全面助力开发者高效上传和管理应用，从应用新增、留存到应用内付费等各方面提供数据信息和真实的用户反馈与评价，辅助开发者优化产品，调整运营策略。并且通过编辑推荐、下载排行和人气推荐等栏目，让优秀的应用更快的被用户看见。创新的“催更”功能，让开发者更直观的获取用户对应用的关注程度。

在过去的 2021 年，统信 UOS 分别上线了有道云笔记、微信、百度网盘、编程猫、腾讯文档、石墨文档、飞书、腾讯会议、钉钉、美图秀秀等主流原生应用。统信应用商店也帮助更多的头部开发者开拓了新的领域，即基于自研操作系统平台的一系列项目合作，获取新的流量和用户。

中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会数据显示，市场最常使用、下载量最多的 15 个类别排名靠前的软件榜单，在 7 月、9 月连续在榜的软件中，统信 UOS 的适配率超过了 80%，处于行业前列。截止 2021 年底，统信应用商店累计实名认证开发者 18000+，全年累计上线近 10 万款应用。

2021 年，统信软件开始布局教育领域和消费领域，建立消费者事业部，发布了统信 UOS V20 E 教育版和统信 UOS V20 家庭版，经过一年的初步探索积累了核心种子用户。“当前国产操作系统装机超过 600 万套，已经能够完全满足日常办公、学习、业务应用及休闲娱乐等基本需要。”

统信应用商店为所有统信 UOS 用户提供覆盖办公、学习、视频、社交、娱乐等全场景应用软件服务，提升了用户的使用体验，丰富了用户的使用场景。未来，统信应用商店将继续坚持以 UOS 原生生态为主线，过渡性兼容 Windows 生态和 Android 生态，不断满足用户在自研桌面操作系统上的更多需求。

统信表示，目前 UOS 应用商店作为自研操作系统中的关键一环，链接开发者和用户的模式已经打通。