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首页 > 数码之家>耳机音频

微软 Surface Audio iOS / 安卓版更名为“Microsoft Surface”

2022/2/1 8:04:44 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 2 月 1 日消息，微软已经悄悄地将 iOS 和 Android 上的 Surface Audio 应用改名为 Microsoft Surface，似乎没有任何理由。

在近三年前推出后，Surface Audio 应用一直是那些拥有微软 Surface Headphones 和 Surface Earbuds 用户的忠实伴侣，允许用户更新耳机以及用均衡器定制设置。

Aggiornamenti Lumia 透露，Surface Audio 的时代即将结束，因为微软现在正在重塑品牌，并将用户推向专用的 Microsoft Surface 应用程序。

IT之家获悉，尽管名称改变，但 iOS 和 Android 上的 Microsoft Surface 应用似乎与以前的 Surface Audio 应用做的事情完全一样，只是名称不同而已，这让我们怀疑为什么需要重塑这个应用。

为了通知用户这一改变，以及我们所知的 Surface Audio 的离去，微软给了我们一个方便的用户体验通知，告诉我们“使用 Surface 应用来定制你在 Surface Headphones 和 Surface Earbuds 上的音频体验”。

“为了获得最佳体验，请卸载 Surface Audio 应用程序（微软不再支持），”通知继续说道。

如果你没有 Surface Headphones 和 Surface Earbuds，而且还不太了解曾经的 Surface Audio 应用程序，下面是微软 Surface 应用程序的功能特性：

  • 更新你的耳塞和耳机

  • 查看和改变设备信息

  • 查看电池信息和音量水平

  • 个性化设置

  • 改变均衡器设置以获得你想要的声音

  • 控制哪些设备被连接

  • 改变语言设置

  • 将你的耳塞和耳机重置为出厂设置

  • 观看教程视频

  • 发送反馈信息

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关键词：微软Surface耳机

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