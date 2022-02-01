斥资数百万美元，纽约时报公司收购在线字谜游戏 Wordle

北京时间 2 月 1 日早间消息，纽约时报公司本周宣布将收购近期迅速火爆的网络在线字谜游戏 Wordle。此举表明，纽约时报公司将游戏业务视为吸引新用户付费订阅的一种重要方式。此前，该业务主要提供字谜（Spelling Bee）等小游戏。

纽约时报公司没有透露具体的收购价格, 但表示收购价格为较低的七位数美元。“纽约时报公司致力于成为每一位想要了解和接触世界的英语阅读者的必备订阅读物。纽约时报游戏是这项战略的关键部分。”截至第三季度末，纽约时报游戏的订阅用户数大约为 98 万。

Wordle 由软件工程师 Josh Wardle 于 2021 年 10 月推出。在这款游戏中，玩家每天有六次机会去尝试猜一个五个字母的单词。本月早些时候，这款游戏迅速火爆并成为一种文化现象，很多人以表情符号的方式分享自己的分数。根据纽约时报公司的说法，11 月 1 日时，这款游戏只有 90 名玩家。到 1 月中旬，玩家数达到约 30 万。而目前，玩家人数已经有数百万。

纽约时报公司表示，在完成收购之后，这款游戏将免费提供给新老玩家，游戏方式也不会有任何变化。

在发布至社交媒体的声明中，Wardle 还表示，他将与纽约时报公司合作，确保用户的游戏记录得到保存和延续。