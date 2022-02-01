Xbox 老大祝贺索尼收购 Bungie：你们收获了一支天才团队

IT之家 2 月 1 日消息，2022 第一个月，游戏行业已经完成了三项总额为 850 亿美元的重大收购案件。

在微软斥资 687 亿美元豪购动视暴雪 (Activision Blizzard) 半个月之后，索尼今天宣布斥资 36 亿美元收购《命运 Destiny》和《光环 Halo》游戏开发商 Bungie。

刚刚，Xbox 老大菲尔・斯宾塞（Phil Spencer）发推祝贺了 PlayStation 与 Bungie。

Phil Spencer 表示：“恭喜才华横溢的 Bungie 团队，这很好地证明了你们的创造力。并祝贺 PlayStation 和 hermenhulst，为您的工作室增加了一支天才团队。”

IT之家了解到，《命运 2》是菲尔・斯宾塞最爱玩的游戏，甚至《命运 1》+《命运 2》加起来已经玩了超过 1700 小时。

索尼表示，Bungie 在收购结束后，仍会独立运营，Bungie 的现任 CEO 和管理团队等将继续留任，《命运 2》仍将登陆多个平台，跨平台联机也得到保留。

甚至有外媒表示，如果不是 Bungie 以及改变行业的《Halo：Combat Evolved》，Xbox 很可能不会有今天，因此 Bungie 对于 Xbox 来说还是十分重要的。