击败多个重量级对手，微软 Win10 Defender 杀毒软件再次获得 AV-TEST 测试满分

IT之家 2 月 1 日消息，位于德国的 IT 安全研究机构 AV-TEST 发布了面向 Windows 10 家庭版用户的 2021 年 12 月最佳防病毒程序评估报告。在这份报告中，该组织对来自不同公司的 20 个不同的反恶意软件程序进行了考察，测试还包括微软的 Windows Defender。

就像 2021 年 10 月的报告一样，Windows Defender 在这次评估中的得分非常高。事实上，它是当今非常好的杀毒软件之一，获得了 18 分的满分。因此，它获得了“AV-TEST 顶级产品”认证，因为它的得分高于 17.5 分的门槛。除了 Windows Defender 之外，ESET、Kaspersky、Avira、Norton 等公司也都获得了满分。

相对而言，Microsoft Defender 这次实际上做得更好，因为它的一些重量级对手程序，如 Avast、AVG 和 Malwarebytes 的程序，在三个类别中的一个类别得分较低。这些类别是：保护性、性能、可用性。

然而，这些产品仍然被评为 AV-TEST 顶级产品，因为它们中的每一个都设法获得了 17.5 分的高分。

下面的图片显示了 20 个被测试的反病毒程序中每个程序在三个类别中的得分情况，并以蓝色的色调区分（上），以及它们获得的认证（下）。