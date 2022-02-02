苹果 iOS 15.4 Beta 新增隐藏 iCloud 钥匙串安全警告建议选项

IT之家 2 月 2 日消息，对于 iCloud 钥匙链密码，苹果公司长期以来一直为需要更新以获得最大保护的薄弱、受损或重复密码提供安全建议，但在某些情况下，你可能有无法更改的密码和无法摆脱的恼人通知。

在目前处于测试阶段的 iOS 15.4 中，这种情况正在改变。在 iOS 15.4 更新中，“设置”应用的“密码”部分列出的任何安全建议都可以被隐藏。只需点击一个警告通知，然后点击你想隐藏的任何安全建议旁边的新“x”按钮。之前的 iOS 版本除了完全关闭安全建议外，没有办法驳回或隐藏这些建议。

被隐藏的安全警报将不再显示在“安全建议”主标签下，但如果有必要，你仍然可以通过打开密码界面并向下滚动到底部来查看它们，那里有一个新的“隐藏安全建议”选项。

在这个部分，你会发现任何被隐藏起来的密码提醒。隐藏安全建议的选项对你因某种原因而无法改变的密码很有帮助，比如密码属于其他人的时候。它提供了一种方法，使警报在某个部分可见，但不是在前面和中心位置。如果你想重置安全建议并使其再次可见，也有一个选项。

iOS 15.4 还允许你为任何 iCloud 钥匙串密码添加注释，所以如果你需要为自己提供更多关于密码的上下文，例如指出它的用途。