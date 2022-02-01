消息称苹果 iPhone Lightning Dock 闪电基座已停产：售价达 418 元，仅少量地区还在销售

IT之家 2 月 1 日消息，从第一代 iPhone 开始，苹果就一直提供自己的充电基座，自 2007 年以来已经更新了多次，以支持新的 iPhone 型号。然而，苹果公司似乎已经停止生产该产品，因为 iPhone Lightning Dock 闪电基座在大多数国家和地区已经不再供应。

在苹果美国网站上搜索该产品时，没有相关结果。谷歌仍然显示 iPhone Lightning Dock 产品页面的结果，但随后有消息称“你要找的产品在 apple.com 上已经没有了”。加拿大和墨西哥的苹果网站也是如此。

在苹果欧洲和亚洲多个国家地区的网站上，你仍然可以在那里找到 iPhone Lightning Dock 的产品页面，但该产品的所有颜色都已“售罄”。根据一个存档页面，最后一次看到该产品可在线购买是在 2021 年 11 月 10 日，这可能表明苹果从那时起就没有继续销售了。

苹果中国官网显示，白色版 iPhone 闪电基座售价 291 元，金色版售价 418 元，但显示均已售罄，不支持购买。

“提供多种金属外观，可与你的 iPhone 搭配。

你可使用 iPhone 闪电基座为配有闪电接口的任意 iPhone 进行充电和同步。在充电或同步时，iPhone 可竖立放置于基座中，十分适合在桌面或工作台使用。即使你的 iPhone 带有 Apple 设计的保护壳，也依然可以轻松插放。而且，无需将 iPhone 从基座中取出，即可进行解锁或使用触控 ID。”

上一个版本的 iPhone Lightning Dock 是在 2015 年 iPhone 6s 发布之前推出的。与以前的版本不同，2015 年的版本具有通用性，以确保与所有闪电 iPhone 的兼容性。虽然苹果以 49 美元的价格出售该配件，但它曾被免费包含在第一代 iPhone 的包装盒中，作为送给客户的礼物。

苹果停产 iPhone 闪电基座的原因尚不清楚，但据推测，该公司希望进一步推动 MagSafe 充电器，尤其是有传言称该公司想制造无端口的 iPhone。

如果你不想错过购买最后一个 iPhone Lightning Dock 的机会，你仍然可以在巴西和土耳其等少数国家和地区的苹果官网找到它，可能直到库存用完（而巴西需要花费 110 美元，约 700.7 元人民币）。当然，你也可以一直使用第三方的 iPhone 闪电基座。