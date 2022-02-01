苹果 iOS 15.4 Beta 预览版暗示支持 AR / VR 头显和 Web 应用推送通知

IT之家 2 月 1 日消息，据 9to5 Mac 报道，苹果近期发布了 iOS 15.4 Beta 1 预览版，面向开发者和公共测试用户推出。这次更新，带有多种新功能，暗示了 Safari 浏览器将出现一些受欢迎的变化。更具体地说，苹果最终致力于为 iOS 上的 Web 应用启用推送通知，以及支持 AR / VR 头显的 WebXR API。

正如开发者 Maximiliano Firtman 所指出的，iOS 15.4 测试版引入了可供网站和 Web 应用使用的新功能。其中之一是支持通用的自定义图标，所以开发者不再需要添加特定的代码来为 iOS 设备提供 Web 应用的图标。

“四年来，我们在 iOS 上的 Safari 支持 Web App Manifest，但图标声明总是被忽视（苹果或 WebKit 从未记录过这种缺乏支持的情况）。这导致许多在 iOS 上安装的渐进式网络应用程序（PWA）没有一个合适的图标，因为你还需要在 HTML 中添加带有 rel=apple-touch-icon 的 < link>，而不是每个 PWA 开发者都在这样做。”

然而，最值得注意还没有到来的变化--那就是 Web 应用的推送通知。虽然 macOS 上的 Safari 允许网站在网页处于后台时（或在某些情况下甚至在应用关闭时）向用户提供提醒，但苹果从未在 iOS 上启用同样的功能。

幸运的是，这种情况似乎即将改变。正如 Firtman 所指出的，iOS 15.4 测试版在 Safari 设置中的 WebKit 实验性功能中增加了新的“内置 Web 通知”和“推送 API”的开关。这两个选项在 Beta 1 中都无法使用，但这有力地表明，苹果将最终在 iOS 上启用网站和网 Web 应用的推送通知。

由于一些开发者被迫在 iOS 上将他们的应用作为 Web 应用发布（如 Xbox xCloud 应用），由于 App Store 的指导方针，这些增强功能肯定会使 iPhone 和 iPad 上使用 Web 应用的体验更好一些。

有趣的是，iOS 15.4 Beta 测试版现在具有 WebXR API，它为网站上的增强型和虚拟现实头显提供支持。该 API 默认是禁用的，但即使启用，目前也没有 AR / VR 头显可以与 iOS 配合使用。由于有传言称苹果将在今年年底前推出其首个 MR 头显，新的 API 可能与苹果的新设备有关。

预计今年春天苹果将向公众发布 iOS 15.4 正式版系统更新。