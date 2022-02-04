“阅后即焚”通信应用 Snapchat 母公司 Snap 第四季度营收 12.98 亿美元，同比扭亏为盈

北京时间 2 月 4 日凌晨消息，“阅后即焚”通信应用 Snapchat 母公司 Snap 今天发布了该公司的 2021 财年第四季度及全年财报。报告显示，Snap 第四季度营收为 12.98 亿美元，与上年同期的 9.11 亿美元相比增长 42%；净利润为 2260 万美元，相比之下上年同期的净亏损为 1.13 亿美元，相当于同比增长 120%；不按照美国通用会计准则的调整后净利润为 3.59 亿美元，相比之下上年同期的调整后净利润为 1.36 亿美元。

Snap 第四季度营收和调整后每股收益均好于华尔街分析师此前预期，并且对 2022 财年第一季度的营收展望也超出预期，从而推动其盘后股价大幅上涨逾 47%。

第四季度主要业绩：

在截至 12 月 31 日的这一财季，Snap 的净利润为 2260 万美元，归属于普通股股东的每股摊薄收益为 1 美分，这一业绩远好于上年同期。2020 财年第四季度，Snap 的净亏损为 1.13 亿美元，归属于普通股股东的每股摊薄亏损为 8 美分。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Snap 第四季度调整后净利润为 3.59 亿美元，调整后每股摊薄收益为 22 美分，同样好于上年同期，并超出分析师预期。2020 财年第四季度，Snap 不按照美国通用会计准则的调整后净利润为 1.36 亿美元，调整后每股摊薄收益为 9 美分。据雅虎财经频道提供的数据显示，25 名分析师此前平均预期 Snap 第四季度每股收益将达 10 美分。

Snap 第四季度营收为 12.98 亿美元，与上年同期的 9.11 亿美元相比增长 42%，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，34 名分析师此前平均预期 Snap 第四季度营收将达 12 亿美元。

Snap 第四季度调整后 EBITDA 利润为 3.27 亿美元，与上年同期的调整后 EBITDA 利润 1.66 亿美元相比增长 97%。

Snap 第四季度总成本和支出为 13.23 亿美元，相比之下上年同期为 10.09 亿美元。其中，营收成本为 4.49 亿美元，高于上年同期的 3.86 亿美元；研发支出为 4.34 亿美元，高于上年同期的 3.18 亿美元；销售和营销支出为 2.45 亿美元，高于上年同期的 1.58 亿美元；总务和行政支出为 1.94 亿美元，高于上年同期的 1.47 亿美元。Snap 第四季度运营亏损为 2510 万美元，与上年同期的运营亏损 9720 万美元相比收窄 74%。

Snap 第四季度来自于业务运营活动的现金为 1.86 亿美元，相比之下上年同期用于业务运营活动的现金为 5250 万美元，相当于同比增长 453%。Snap 第四季度自由现金流为 1.61 亿美元，相比之下上年同期为-7590 万美元，相当于同比增长 333%。

Snap 第四季度每日活跃用户人数（DAU）为 3.19 亿人，与上年同期相比增加 5400 万人，同比增幅为 20%。在过去 5 个季度，Snap 的每日活跃用户人数均实现了 20% 或以上的同比增长。Snap 第四季度北美、欧洲和世界其他地区的每日活跃用户人数都实现了环比和同比增长。

2021 财年主要业绩：

在整个 2021 财年，Snap 的营收为 41.17 亿美元，与 2020 财年的 25.07 亿美元相比增长 64%；净亏损为 4.88 亿美元，与 2020 财年的 9.45 亿美元相比收窄 48%；归属于普通股股东的每股摊薄亏损为 31 美分，与 2020 财年的每股摊薄亏损 65 美分相比收窄 52%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），调整后每股摊薄收益为 50 美分，相比之下 2020 财年的调整后每股摊薄为 16 美分，相当于同比增长 895%。

Snap 全年来自于业务运营活动的现金为 2.93 亿美元，相比之下上年同期用于业务运营活动的现金为 1.68 亿美元，相当于同比增长 275%。Snap 全年自由现金流为 2.23 亿美元，相比之下上年同期为-2.25 亿美元，相当于同比增长 199%。

业绩展望：

Snap 预计，该公司 2022 财年第一季度营收将达 10.3 亿美元到 10.8 亿美元，其中值（10.55 亿美元）超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，20 名分析师平均预期 Snap 第一季度营收将达 10.2 亿美元。Snap 还预计，2022 财年第一季度调整后 EBITDA 约可达到盈亏平衡。

股价变动：

当日，Snap 股价在纽约证券交易所的常规交易中下跌 7.57 美元，报收于 24.50 美元，跌幅为 23.60%。在随后截至美国东部时间周四下午 4 点 36 分（北京时间周五凌晨 5 点 36 分）的盘后交易中，Snap 股价大幅上涨 11.56 美元，至 36.06 美元，涨幅为 47.18%。过去 52 周，Snap 的最高价为 83.34 美元，最低价为 24.32 美元。