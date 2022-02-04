《使命召唤 19》即将到来，IW 确认领衔开发

IT之家 2 月 4 日消息，动视方面已确认 IW 将继续领衔开发 2022 年的《使命召唤 19》和《使命召唤：战区》新作。IW 官推也发推宣布“新一代的《使命召唤》即将到来”。

此外，动视暴雪 2021 财年第四季度财报也已确认这一消息。他们表示：“官方团队正在开发《使命召唤》系列历史上最具雄心的计划，新作将有行业领先的创新和广泛吸引力的系列设定。

而且随着《使命召唤》宇宙中正在运营游戏和新游戏开发计划的继续进行，该工作室的扩张继续在全球范围内挖掘开发资源。”

IT之家了解到，动视还确认相比 2020 年的《使命召唤 17：黑色行动冷战》，2021 年的《使命召唤 18：先锋》销量同比出现了下降的情况，而且《使命召唤：战区》的整体粘性也有所下滑。

与此同时，《使命召唤：手游》在第四季度相比去年同期有所增长，主要靠中国地区推动，2021 年玩家氪金收入超过了 10 亿美元。

动视暴雪今日公布了该公司的 2021 财年第四季度及全年财报。报告显示，动视暴雪第四季度净营收为 21.63 亿美元，高于该公司此前预期的 20.20 亿美元，但低于上年同期的 24.13 亿美元；净预定收入为 24.9 亿美元，相比之下上年同期为 30.5 亿美元；净利润为 5.64 亿美元，与上年同期的 5.08 亿美元相比增长 11%。

动视暴雪第四季度净预定收入和调整后每股收益均未达到华尔街分析师预期，从而导致其盘后股价小幅下跌。