1905 元起，最具性价比的 A15 手机！苹果 iPhone SE 3 5G 渲染图曝光：还是熟悉的味道

近段时间以来，除了新一代的 iPhone14 系列外，关于新机 iPhone SE 3 的消息也越来越多。此前有媒体称，该机将在今年的春季新品发布会上与我们见面，有望成为最具性价比的 A15 手机。随着发布时间的日益临近，关于该机各方面的爆料也更加密集。现在有最新消息，近日有外媒进一步晒出了据称是该机的外观渲染图。

据外媒 letsgodigital 最新根据网上信息绘制的渲染图显示，全新的 iPhone SE 3 在外观上将基本延续前作 iPhone SE 2020 的设计思路，将依旧采用一块 4.7 寸液晶屏，不过还有一种说法是该机会采用刘海屏设计，目前尚不清楚具体的方案。此外，该机正面将保留 Touch ID 指纹识别，背部则依旧后置单摄像头，三围尺寸为 138.4 x 67.3 x 7.3mm。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 iPhone SE 3 将搭载 iPhone 13 系列同款的苹果 A15 仿生芯片，是智能手机中性能最强悍的芯片，还支持 5G 网络，这是 iPhone SE 系列第一款 5G 机型。同时，该机还将配备 4GB 内存，存储空间也将会升级到 128GB 起步。此外，该机将后置一颗 1200 万像素摄像头，支持夜景模式、智能 HDR 等。值得注意的是，iPhone SE 3 考虑到 5G 功耗较高，苹果可能将会为其配备更大容量的电池。

据悉，全新的 iPhone SE 3 最早有望在 3 月份前后举办的春季新品发布会上与大家见面，传闻称该机将会保持与 iPhone SE 2020 价格还要低 —— 售价 300 美元（约 1905 元人民币）起步。如果该爆料属实的话，那么该机将成为迄今为止性价比最高的 A15 手机。更多详细信息，我们拭目以待。

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