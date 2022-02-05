消息称苹果 iPhone SE 3 5G / iPad Air 5 已开始量产，手机不支持 MagSafe 磁吸充电

IT之家 2 月 5 日消息，一位分析师认为，由于支持 5G 连接和内置最新的 A15 芯片，苹果的新 iPhone SE 可能最终会吸引超过 10 亿用户从安卓系统转换到 iPhone。然而，Macotakara 的一份新的供应链报告显示，iPhone SE 3 不会支持苹果最新的 MagSafe 磁吸技术......

与 iPhone SE 2（以及基于此设计的 iPhone 8）一样，新的 iPhone SE 3 预计将支持 Qi 无线充电。虽然有些人猜测今年的 iPhone SE 3 可能也会增加对 MagSafe 的支持，但 Macotakara 引用的供应链消息称情况并非如此。

“根据中国的可靠消息，iPhone SE（第三代）应该是 2020 年 4 月发布的 iPhone SE（第二代）的继任者，它将保留 iPhone SE（第二代）的机身设计，并将继续支持 Qi 无线充电，但不支持 MagSafe。”

该报告还指出，苹果已经开始生产 iPhone SE 3 和新的 iPad Air 5。彭博社的马克-古尔曼说，苹果将在今年 3 月 8 日举行一次虚拟活动，公布 iPhone SE 3。

据报道，iPad Air 5 还将采用 5G 连接，同时配备 1200 万像素前置广角摄像头，支持新的人物居中功能，内置 A15 芯片，支持四色 LED True Tone 闪光灯。

尽管它不会代表最新和最伟大的设计，但它备受期待，并将标志着有史以来最实惠的 iPhone 5G 手机发布。