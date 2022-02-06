揭秘北京冬奥会中国首金背后训练“神器”：导弹、火箭研发同款技术

IT之家 2 月 6 日消息，2 月 5 日晚，由曲春雨、范可新、武大靖、任子威四人组成的中国短道速滑混合团体以 2 分 37 秒 348 的成绩率先冲过终点，为中国队摘得北京冬奥会上的首枚金牌。

据环球时报报道，在追求人类速度极致的短道速滑赛道上，胜负就在毫秒之间，获得第二名的意大利队以 0.016 秒的劣势败下阵来。在高速的短道速滑运动中，运动员的动作以及姿态的些许变化，就能影响速度的快慢。而这在某种程度上和飞行器的气动布局设计原理是一样的：只有保持空气阻力最小的姿态，才能获得最快的速度。

于是，一种用以帮助中国短道速滑队探寻消减风阻完美姿态的训练“神器”，在这场关于速度的比拼中的价值和作用得以凸显，这种“神器”就是风洞技术。在此之前，这种“神器”一直在另一个神秘的领域扮演着极为关键的“角色”—— 用于我国导弹、火箭和飞机的设计。

中国航天空气动力技术研究院（以下简称航天科技十一院）为国家体育总局设计并承建体育风洞项目，据航天科技十一院科研人员介绍，许多参加冬奥竞速类项目的中国冬奥健儿，都在体育风洞中进行过日常训练以提升竞技水平。在 2021 年举行的东京奥运会上，游泳、赛艇、自行车等一大批项目的运动员也都接受过体育风洞的“洗礼”，许多中国的奥运冠军就和名震世界的东风导弹、长征火箭、歼系列战机一样，都是在风洞中“吹”出来的。

2019 年，国家体育总局与航天科技十一院深化合作，由航天科技十一院三所设计并建造我国首座体育风洞，供备战北京冬奥会的运动员使用。这座体育风洞于 2020 年建成，风洞的口径宽为 2.5 米，高为 3 米，测试段长度为 8 米，设计风速为 151.2 公里 / 小时，风速相当于 14 级的强台风。“建成之后，部分参加东京奥运会的奥运健儿也利用这座风洞去提升比赛成绩。”

为了确保运动员的安全，体育风洞特意增强了安全方面的措施，比如尽量避免在风洞内部使用螺钉等易脱落的紧固件，以免飞出伤人；测试平台周边合理设置防护网，既不干扰测试又能防止运动员滑落；再比如在陪伴测试的教练身边加设急停按钮，遇到紧急情况可以立即停车等。

此外，为了最后方便筛选运动员的运动姿态，体育风洞还具备拍摄存储功能，能将一个时间点里的测力数据、画面数据，以及重心捕捉，运动员姿态变化后重心变化情况等数据存储下来，为教练员指导提供参考。运动员也能在眼前地板上的显示屏里，看到自己动作的测试数据。而长时间的风洞训练和测试，风洞的舒适性也是一个需要考虑的重要因素。为此，设计人员还在风洞内安装了新风系统、温控系统。

以冬奥竞速类项目为例，风洞主要用于为减小运动员的风阻提供试验帮助。风阻越小则速度越快，运动员消耗的体能也会越小。据了解，体育风洞中的测力传感器灵敏到可以测出 0.1 牛的变化，运动员任意一个微小的变化带来的阻力的影响，都能精确地测量出来。

IT之家了解到，相关技术专业人员提供的另一组数据显示，如果空气阻力能够减少 10%，运动员的成绩便能提高 1%，在毫秒必争的冬奥赛场，1% 甚至 1‰秒的差距都有可能决定比赛的胜负，而体育风洞对于细节的精准把控，就能让运动员决胜于细微。