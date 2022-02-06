诺基亚 G11 和 G21 官图曝光：Made in China，预计将在近期发布

IT之家 2 月 6 日消息，前几天有网友发现诺基亚新机 G21 现已出现在 Geekbench 跑分平台，搭载了紫光展锐 T606 处理器。

现在爆料者 @Roland Quandt 放出了诺基亚 G11 和 G21 的官方图，看起来颇为相似。目前来看，诺基亚 G11 和诺基亚 G21 之间的区别似乎在于诺基亚 G11 少了一颗 50 MP 镜头。诺基亚 G11 也有可能会配备与诺基亚 G21 类似的三摄系统，只是主摄小于 50MP。

值得一提的是，俄罗斯零售商之前还泄露了诺基亚 G21 的蓝色和橘色版本，这次曝光的则是绿色和沙色的型号。

诺基亚 G21：

诺基亚 G11：

此次曝光的突破显示诺基亚 G11 具有两种颜色，至少将包括绿色和沙色，但与诺基亚 G21 相比似乎色调更浅。此外，两款机型都标注了 Made in China 的字样，表明该机不但搭载了紫光芯片，更是由中国工厂生产。

诺基亚 G21 将搭载紫光展锐 T606 处理器，主频为 1.61 GHz，不排除诺基亚 G11 同样搭载该芯片的可能。

从之前的 FCC 认证信息来看，诺基亚 G21 将包括 TA-1418、TA-1404、TA-1412、TA-1415、TA-1405 和 TA-1401 六种变体。

此外，FFC 信息还表明该机将配备 50 MP+2 MP+2 MP 后置三摄和 8 MP 前置镜头，而零售商曝光的信息则表明该机配备 5050 mAH 电池。

那么，IT之家的小伙伴们对于这款机型有何看法呢？