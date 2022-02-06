规模 8000 人：沙特与华为合作培养 ICT 人才

IT之家 2 月 6 日消息，新华社援引沙特阿拉伯官方通讯社报道称，沙特数字学院（Saudi Digital Academy）现与华为签署了一份关于培养当地人才的谅解备忘录。

该协议由沙特数字学院首席执行官 Mohammed Al-Suhaim 和华为在沙特阿拉伯的技术投资副首席执行官 Steven Liu 在国际技术会议 LEAP 期间签署，旨在促进沙特王国的数字化转型，以实现沙特 2030 年愿景。

IT之家了解到，通过华为认证的信息技术和通信证书计划，沙特预计将培养约 8000 名沙特人才，他们将专门学习人工智能、云计算、网络安全和 5G 网络使用。

未来几年，双方还将共同组织由沙特通信和信息技术部协调于 2021 年举办的年度华为中东信息技术与通信大赛。

此外，沙特与我国还将举办一些其他的知识交流活动，例如华为将通过学院的培训项目为 100 名沙特培训师提供认证证书。

值得一提的是，中国目前是沙特最大的贸易伙伴。沙特最近还宣布对元宇宙、区块链和其他未来技术进行数十亿美元的新投资。

根据备忘录，学院将在参加该计划后获得证书和就业机会。合作的另一个目标是培训在沙特阿拉伯开发华为服务的人员。据沙特通讯社（Saudi Press Agency）报道，该协议是在利雅得举行的 LEAP 技术论坛上签署的。