Gurman：今年将推出配备 M2 芯片的全新款入门级 MacBook Pro，但没有 ProMotion

IT之家 2 月 7 日消息，在最新一期的 Power On 时事通讯中，彭博社的 Mark Gurman 带来了一些关于配备传闻中的 M2 处理器的新款入门级 MacBook Pro 的信息。

在苹果于 10 月发布了其有史以来最强大的 MacBook Pro 之后，该公司现在计划推出一款入门级 MacBook Pro，以取代 2020 年 11 月推出的 M1 机型。

Gurman 表示，为了将 2021 款 MacBook Pro 与 M1 Pro 和 M1 Max Mac 区分开来，苹果将会在显示器、处理器和存储方面做出妥协。不仅如此，这台 Mac 还会砍掉 Touch Bar。

“我认为新款入门级 MacBook Pro 将通过取消 Touch Bar 来与高端 MacBook Pro 相分离，主要区别在于更少的显示器、处理器和存储空间，并且没有 ProMotion 或 miniLED。它将是众多配备 M2 芯片的 Mac 新品之一，包括对 24 英寸 iMac、入门级 Mac mini 和改进版 MacBook Air 的更新。”

正如 Gurman 所说，这台 Mac 可能会采用 LCD 屏幕，这意味着没有 miniLED 面板和 ProMotion 支持。另一方面，传闻中的 MacBook Air 可能配备 miniLED 显示屏，但没有 ProMotion。

此外，不仅入门级 MacBook Pro 将使用 M2 芯片，而且新款 24 英寸 iMac、入门级 Mac mini 和新款的 MacBook Air 均将于今年某个时候推出。

那么对于这件事，IT之家的小伙伴们如何看待呢？