苹果新专利曝光：AirPods Max 2 无线耳机预计采用触摸控制，而不是数字表冠

IT之家 2 月 7 日消息，据 9to5 Mac 报道，目前关于 AirPods Max 2 无线耳机的传闻不多，但苹果公司获得的一项新专利可能表明，该公司将在第二代高档耳罩式耳机的发展方向。

据 Patently Apple 报道，苹果公司刚刚从美国专利商标局获得了另一项专利申请，内容是关于在触摸敏感表面处理手势。报道称，这不是苹果第一次获得有关 AirPods Max 无线耳机触摸控制的专利，因为它至少还有三份有关这项技术的文件。

苹果公司的摘要指出，一种电子设备包括：至少一个第一触摸敏感表面；一个或多个处理器；以及存储一个或多个程序的存储器，这些程序被配置为由一个或多个处理器执行，一个或多个程序包括以下指令，在至少一个第一触摸敏感表面检测第一手势，包括检测第一手势相对于触摸敏感表面的方向；以及响应于检测第一手势：根据确定电子设备处于第一设备方向以及第一手势的方向与第一预定方向相对应，执行第一动作。

AirPods Max 2 上的触摸控制可以使跳歌、调用 Siri、调高或调低音量等变得更容易。截至目前，拥有数字表冠对苹果的高端耳机来说仍然是相当聪明和独特的功能。到 2020 年底，当苹果推出第一代 AirPods Max 时，该产品背后的设计团队接受了日本设计网站 Casa BRUTUS 的采访。

在那次采访中，苹果承认曾为 AirPods Max 试用过触摸控制，但最终还是选择了数字表冠的设计。也许随着 AirPods Max 2 的推出，情况会有所改变。

截至目前，还不清楚苹果是否会推出新的高端耳机。2021 年，彭博社表示，该公司计划在那一年推出新的 AirPods Max 耳机颜色，但这并没有发生。

如果苹果通过为其高端耳机增加对更高音乐质量的支持来解决无损检测的争议，那么 AirPods Max 2 就会很方便。不仅如此，为 AirPods Max 增加一个电源按钮也会解决耳机不能正常关闭的问题。