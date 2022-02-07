爆料：苹果考虑将 Face ID 引入到 M1 iMac，未来尚不清楚

IT之家 2 月 7 日消息，据称，苹果公司曾考虑在新款 24 英寸 iMac 上添加人脸识别功能，但早在 MacBook Pro 上安装人脸识别功能之前，这家 Mac 制造商就计划在桌面 Mac 显示屏上添加这一生物识别安全功能。

苹果在 14 英寸 MacBook Pro 和 16 英寸 MacBook Pro 中引入了刘海设计，这带来将 Face ID 从 iPhone 带到 Mac 的可能性。

马克・古尔曼 (Mark Gurman) 在彭博社的 Power On 通讯中表示，苹果第一款真正考虑在 Mac 中使用 Face ID 的机型不是 MacBook Pro，而是 24 英寸 iMac 。据称“原始 M1 iMac 本身就包含 Face ID”。

IT之家了解到，虽然 iMac 没有刘海，但它的显示屏足够厚，可以容纳 Face ID 组件。相比之下，MacBook 系列拥有“相当薄的屏幕”，能够搭载 FaceTime 高清摄像头，但没有足够的深度来支持人脸识别功能。

由于 Macbook 十分轻薄，古尔曼认为，如果 Face ID 真的能在 Mac 上使用，它将“首先出现在 iMac 或外部显示器上”。显然，苹果“肯定一直在研究这个，但时间会证明他们是否会发布它。”

古尔曼的消息呼应了此前有关该问题的爆料，例如 2021 年 1 月的一篇报道称，苹果一直在研究这项功能，但不太可能在 2021 年推出。同年 7 月，有人预测 Face ID 将在几年内转移到 Mac 系列中。