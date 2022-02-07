特斯拉日本年销量增长近两倍，预计 2022 年加大从中国进口

北京时间 2 月 7 日消息，市场研究公司 IHS Markit 预计，特斯拉公司 2021 年在日本的汽车销量超过 5200 辆，较 2020 年的大约 1900 辆增长逾 174%。由于潜在买家等待新款 Model Y，今年特斯拉在日本的销量可能将出现短暂停滞。新款 Model Y 预计将于今年年底左右在日本上市。

▲ 特斯拉东京展厅

日本政府承诺到 2050 年实现碳中和，似乎已经改变了早些时候保护本国汽车工业的重点。现在，它的目标是到 2030 年将排放量在 2013 年的水平上减少近一半，并希望在 2030 年代中期禁止销售以汽油为燃料的汽车。与此同时，日本政府正在让消费者更能买得起电动汽车，在去年 11 月将补贴金额翻了一番，最高达到 80 万日元（约 44160 元人民币）。优惠措施也让更多人买得起特斯拉。去年 2 月，特斯拉日本公司将其长续航版 Model 3 的价格下调 24% 至 500 万日元（约 27.6 万元人民币）左右，与中国市场的降价幅度相当。

特斯拉预计很快将宣布其欧洲首家工厂柏林超级工厂以及美国得州另外一家超级工厂开始生产。“由于特斯拉柏林超级工厂即将上线生产，2022 年将有大量中国制造的特斯拉进入日本、韩国和印度。”中国汽车观察 (Sino Auto Insights) 总监涂乐 (Tu Le，音译) 表示。他还预测日本市场将进一步降价。