小米计划在阿根廷火地岛生产智能手机，Redmi Note 10 5G 售价近 4832 元

IT之家 2 月 7 日消息，阿根廷 Página12 当地时间 2 月 6 日报道，随阿根廷总统阿尔韦托・费尔南德斯出访的政府人员表示，小米将在阿根廷火地岛建立生产基地用于生产智能手机，预计公告将在 60 天内发布。这意味着在阿根廷的投资将达到数百万美元。

小米这家中国公司几年前就来到了阿根廷，但直到现在，在该国境内还没有智能手机生产计划。

在登陆期间，小米阿根廷的目标是推销其第一款价格近乎 80000 阿根廷比索（约合人民币 4832 元）的中端和高端设备 Redmi Note 10 5G 手机，是第一个在该国和拉丁美洲宣布的产品（备货量为 10 万台）。

“消费者需要替代产品，他们认为小米是一个能够提供替代产品的品牌，而且该品牌欣赏他们在阿根廷的真正增长和发展潜力”，来自 Etercor 公司的胡安-巴勃罗-巴亚尔迪说，该公司被选为小米中国公司产品的分销商。

Redmi Note 10 5G 的特点是配备了 5G 连接，搭载了 6.5 英寸 FHD + 屏幕，48MP 三摄像头，4GB 内存，128GB 存储，可以提供长达 2 天的续航时间。

在 2021 年 8 月的第一周，有两款新机型到来。Redmi Note 10s，配备四摄像头和长电池续航，以及 Redmi Note 10 Pro，因其 1.08 亿像素摄像头而脱颖而出。据 Etercor 称，在阿根廷公众中欢迎程度很高，以至于在最初几周“库存脱销”。

目前，这些手机是进口设备，可以通过 Mercado Libre、Frávega 或 Red Megatone 的小米官方商店独家购买。

从本周日收到的确认函来看，小米的手机预计将由 Etercor 公司开始在阿根廷国内生产，该公司在火地岛有一家工厂（由 Solnik 公司拥有），拥有制造最先进电子产品的必要工业设备（例如，它制造 HMD Global 产品，是诺基亚品牌的官方授权商）。

这家目前拥有 400 名员工的阿根廷公司还将负责小米产品的售后服务，它还负责 Bose、诺基亚和苹果品牌。