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五菱回应 NanoEV 全系涨 3000 元：主要系补贴退坡和原材料价格上涨

2022/2/7 14:28:41 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 2 月 7 日消息，受一系列因素影响，新能源汽车普遍在涨价，据五菱官方消息，五菱 NanoEV 的价格有所调整，全系涨价 3000 元，调整后售价区间为 5.28 万-6.28 万元。

NanoEV

据 21 世纪经济报道，对于此次价格调整，上汽通用五菱官方表示，五菱 NanoEV 价格有一定的调整。首先自 2022 年 1 月 1 日起，国家实施最新的新能源汽车补贴标准，在 2021 年基础上退坡 30%，新能源市场整体售价是“上涨”的，据调查统计，小型新能源普遍涨价 3-5 千元。其次，受新能源汽车原材料价格上涨的影响比如核心部件电池、电机等，造车成本越来越高。与去年初相比，根据中国汽车动力电池产业创新联盟的统计，主流三元锂电池正极材料平均价格上涨 108.9%，磷酸铁锂电池正极材料平均上涨 182.5%。据悉，锂的早期价格只有 3 万元 / 吨，现已涨至 33 万~34 万元 / 吨，涨幅已达到 10 倍。

五菱 NanoEV 在定位上比五菱宏光 MINIEV 更低，该车属于两门两座微型车，提供电竞白、街舞蓝、嘻哈黄等车身颜色，以及各种限定款车型，拥有 305km 的续航里程。

IT之家了解到，上个月，比亚迪汽车宣布，王朝网和海洋网相关新能源车型涨价 1000-7000 元不等，理由是原材料价格大幅上涨和新能源购车补贴退坡。此外，特斯拉，小鹏汽车等新势力的新能源车型更早前就已经涨过价。

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关键词：新能源汽车五菱

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